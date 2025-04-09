ФНС и МВД скооперировались, чтобы вместе ловить задолжавших россиян

Половина всех выездных налоговых проверок в России проводится Федеральной налоговой службой (ФНС) совместно с МВД. Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время заседания коллегии налоговой службы.
«Мы обеспечены технологиями, однако без эффективной совместной работы с правоохранительными органами мы не справимся. Половина всех выездных проверок сейчас проводится совместно с МВД России», — сказал Даниил Егоров, его слова приводит ТАСС.
При этом заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин отметил, что общее количество выездных проверок уменьшается благодаря фокусировке на добровольное уточнение налогоплательщиками своих обязательств. Также он подчеркнул, что 56% всех поступлений по контрольно-аналитической работе достигается за счет аналитической работы и риск-ориентированного подхода без проведения выездных проверок, что способствует снижению издержек на налоговое администрирование и увеличению поступлений в бюджет.
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