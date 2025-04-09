Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды на свердловских трассах. Предупреждение инспекторы опубликовали в telegram-канале ГИБДД региона.
«Согласно прогнозу метеорологов, ожидаются интенсивные осадки, а также колебания температур, что создает дополнительные риски на дорогах, особенно в северных районах области. Водителям, установившим летнюю резину, рекомендуется временно воздержаться от поездок», — говорится в сообщении.
Накануне дороги в регионе замело снегом. В северных районах высота снежного покрова достигла 7 сантиметров.
Ранее МЧС Свердловской области предупредило о сильных ливнях и мокром снеге. Непогода ожидается 10 и ночью 11 апреля.
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