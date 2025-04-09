Свердловские трассы замело снегом: ГИБДД предупреждает об опасности. Видео

ГИБДД предупредила свердловских водителей о снежной непогоде на трассах
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ГИБДД призывает водителей быть осторожнее на дорогах
ГИБДД призывает водителей быть осторожнее на дорогах Фото:

Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды на свердловских трассах. Предупреждение инспекторы опубликовали в telegram-канале ГИБДД региона.

«Согласно прогнозу метеорологов, ожидаются интенсивные осадки, а также колебания температур, что создает дополнительные риски на дорогах, особенно в северных районах области. Водителям, установившим летнюю резину, рекомендуется временно воздержаться от поездок», — говорится в сообщении.

Накануне дороги в регионе замело снегом. В северных районах высота снежного покрова достигла 7 сантиметров.

Ранее МЧС Свердловской области предупредило о сильных ливнях и мокром снеге. Непогода ожидается 10 и ночью 11 апреля.

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Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды на свердловских трассах. Предупреждение инспекторы опубликовали в telegram-канале ГИБДД региона. «Согласно прогнозу метеорологов, ожидаются интенсивные осадки, а также колебания температур, что создает дополнительные риски на дорогах, особенно в северных районах области. Водителям, установившим летнюю резину, рекомендуется временно воздержаться от поездок», — говорится в сообщении. Накануне дороги в регионе замело снегом. В северных районах высота снежного покрова достигла 7 сантиметров. Ранее МЧС Свердловской области предупредило о сильных ливнях и мокром снеге. Непогода ожидается 10 и ночью 11 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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