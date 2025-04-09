МОК начал переговоры о возвращении России на Олимпийские игры 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с федерациями по зимним видам спорта о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.
«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств... Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — сказал Макконнелл в разговоре с журналистами. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале IOC Media.
Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6-22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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