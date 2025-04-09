МОК начал переговоры о возвращении России на Олимпийские игры 2026 года

МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады
© Служба новостей «URA.RU»
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Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с федерациями по зимним видам спорта о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств... Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — сказал Макконнелл в разговоре с журналистами. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале IOC Media.

Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6-22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с федерациями по зимним видам спорта о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. «Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств... Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — сказал Макконнелл в разговоре с журналистами. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале IOC Media. Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6-22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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