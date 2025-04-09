Дзен и Новости Mail запустили проект в честь 80-летия Победы

С 9 апреля по 9 мая платформы Дзен и Новости Mail предоставят пользователям уникальную возможность окунуться в историю, публикуя архивные материалы с времен Великой Отечественной войны. Эти материалы будут включать новости с фронта, а также описание жизни в тылу и культурных событий, происходивших в те дни, сообщили в пресс-службе Дзена.
«С 9 апреля по 9 мая Дзен и Новости Mail ежедневно будут публиковать архивные материалы из газет, которые выходили 80 лет назад. Пользователи смогут узнать, как новости с передовой попадали в прессу, прочитать про жизнь в тылу и культурные события, происходившие в решающие дни войны», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Основной целью проекта, как отмечают организаторы, является создание атмосферы весны 1945 года, за месяц до Победы. «Хроника весны 1945 года» позволит читателям почувствовать, что переживали их предки, когда ожидали новостей от Совинформбюро и слушали голос диктора Юрия Левитана.
В рамках проекта примут участие 17 федеральных и региональных медиа. На сайте Новости Mail будут опубликованы статьи из таких изданий, как «Правда», «Известия» и другие ведущие газеты того времени. На Дзен будет создан специальный новостной блок с архивными материалами и тематическими историями, посвященными Дню Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.