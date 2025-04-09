Трамп приостановил введение пошлин почти против всего мира

Пошлины США в отношении 75 стран были приостановлены на 90 дней. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«На основании того факта, что более 75 стран вызвали представителей Соединенных Штатов... для переговоров по решению вопросов, которые обсуждаются в отношении торговли... и что эти страны, по моему настоятельному предложению, не предприняли никаких ответных мер против [нас]. Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США объявил о введении 104% тарифов на китайские товары, на что Китай ответил установлением 84% пошлин на продукцию из США. Эти действия привели к падению стоимости акций и облигаций на мировых финансовых рынках. В ответ на меры Китая значительное снижение наблюдалось на главных биржевых площадках мира. В частности, ведущие европейские фондовые индексы испытали ощутимые убытки: британский FTSE 100 упал на 3,5%, немецкий DAX потерял 3,8%, французский CAC 40 снизился на 3,9%, а испанский IBEX уменьшился на 3,2%.
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