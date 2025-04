США в бешенстве от ответных мер Запада по пошлинам Трампа: будут страдать сами американцы

Евросоюз ввел торговые тарифы против США

09 апреля 2025 в 19:41 Размер текста - 17 +

Трамп в марте ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС Фото: Official White House / Shealah Craighead Евросоюз объявил о введении ответных торговых тарифов против США. Это решение является реакцией на установленные администрацией президента Штатов Дональда Трампа 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, о чем было объявлено в предыдущем месяце. В список товаров, подвергшихся тарифам ЕС, входят птица, рис, табак, соевые бобы, а также алюминий и сталь, роскошные яхты, мотоциклы, бриллианты, косметика и одежда, пишет Le Monde. Как указано в заявлении Европейской комиссии, государства-члены ЕС единогласно поддержали предложение о введении контрмер, которые начнут действовать с 15 апреля. ЕС расценивает американские тарифы как необоснованные и подчеркивает, что они наносят ущерб не только двусторонним экономическим отношениям, но и общемировой экономике. Какие ответные меры принимают страны против пошлин Трампа — в материале URA.RU. Ответ Китая Китай ответил на тарифы Трампа пошлинами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU После введения президентом США Трампом тарифов на китайские товары в размере 104%, Китай ответил установлением 84-процентной пошлины на продукцию из Штатов. В результате этого шага произошло падение стоимости акций и облигаций. Реакция Китая на международные обстоятельства привела к значительному снижению на мировых фондовых рынках. Основные европейские биржевые индексы понесли убытки, включая британский FTSE 100, который потерял 3,5% своей стоимости, немецкий DAX снизился на 3,8%, французский CAC 40 упал на 3,9%, а испанский IBEX опустился на 3,2%. Перед тем как объявить о введении 84-процентных пошлин, китайское правительство выразило свою позицию, заявив, что оно не заинтересовано в эскалации торговой войны. Однако, как подчеркнули в официальном заявлении, Китай «никогда не останется в стороне и не будет бездействовать, наблюдая за нарушением законных прав и интересов китайского народа». Китай может увеличить поставки товаров в РФ В связи с увеличением американских тарифов Китай может усилить экспорт товаров в Россию. В случае повышения пошлин в США до 100% китайские производители могут остановить поставки в США определенных категорий товаров, сырья и материалов. В результате, возможно, Китай переориентирует свои экспортные потоки на страны БРИКС, включая Россию. Эксперты также предполагают, что это может способствовать росту поставок в РФ китайского промышленного оборудования, бытовой техники и товаров повседневного использования. Тем не менее, значительного увеличения китайского экспорта в Россию не предвидится. Основной причиной является высокая изменчивость рынков и различия в потребностях разных стран. Россия, обладая защитными мерами и диверсифицированным рынком, вероятно, не столкнется с резким увеличением импорта. США угрожают Китаю США посылают Китаю угрозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что решение Китая установить ответные тарифы на уровне 84% против Штатов является непродуктивным и не выгодным для Пекина. «Я считаю прискорбным, что китайцы на самом деле не хотят приходить и вести переговоры, потому что они являются главными нарушителями в международной торговой системе», — заявил Бессент. Он также подчеркнул потенциальные риски девальвации китайской валюты. По его словам, девальвация валюты Китаем повлечет за собой наложение дополнительных налогов на остальной мир, что заставит другие страны увеличивать свои тарифы для компенсации этого эффекта. При этом The Wall Street Journal пишет, что США могут смягчить портовые сборы. Трамп заявила о игре Китая «не по правилам» Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении правил международной торговли в ответ на введенные Штатами тарифы. В своем выступлении на ужине Национальной республиканской конференции конгресса он заявил, что Пекин прибегает к манипуляциям с валютой, чтобы компенсировать ущерб от американских пошлин, и это действие не соответствует установленным правилам. Президент также анонсировал введение новых пошлин на китайские товары в размере 104%, которые будут действовать до момента заключения соглашения с Китаем. С другой стороны, посольство КНР в Вашингтоне заявило о своем намерении продолжать принимать контрмеры в ответ на американские тарифные ограничения. Официальный представитель посольства подчеркнул, что диалог между Пекином и Вашингтоном должен строиться на принципах равенства и взаимоуважения, при этом указав, что угрозы в адрес Китая являются неподходящим способом для решения вопросов. Шаги Евросоюза В ответ на действия Трампа ЕС сократит закупки американского газа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Евросоюз планирует уменьшить импорт сжиженного природного газа из США в ответ на введение Дональдом Трампом торговых пошлин против 185 стран. Как указывает издание Politico, такие действия со стороны ЕС являются реакцией на политику Трампа, хотя американский лидер утверждает, что увеличение закупок американского газа поможет прекратить торговую войну. Семь европейских государств: Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды предложили сократить закупки американского газа на 10-20%, подчеркнув, что основная часть импорта приходится на дорогостоящий американский газ. По мнению экспертов, такой шаг Евросоюза может оказать значительное воздействие на экономические интересы США, уменьшив доходы от экспорта газа на сумму до 350 миллиардов долларов, и поспособствует снижению трансатлантического торгового дисбаланса. Отказ Венгрии поддерживать ответные меры ЕС Сийярто заявил, что Венгрия не поддержала ответные меры ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU Венгерское правительство приняло решение не поддерживать в Евросоюзе введение ответных импортных тарифов против американских товаров, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что необходимо искать решение через диалог, а не ухудшать торговые отношения с США. Министр также отметил, что Еврокомиссия не смогла найти решение в новой администрации США и теперь предлагает усугубить положение, сосредоточив усилия на ответных мерах, а не на переговорах. Он сказал, что такие действия лишь усугубят экономическую ситуацию в Европе и создадут дополнительные проблемы для ее граждан. По словам Сийярто, Еврокомиссия составила список из сотен товаров из США для введения пошлин, что приведет к увеличению цен на общую сумму в 18 миллиардов форинтов (приблизительно 45 миллионов евро) для Венгрии. Среди товаров, которые подорожают, он выделил линзы, косметику и пластиковые трубы, используемые в строительстве. Реакция Филиппин Для большинства стран Азии последний введенный президентом Трампом раунд жестких тарифов стал настоящим бедствием. Однако Лю Ган, предприниматель из Филиппин, видит в этой ситуации возможность для расширения своего бизнеса в области производства электроники, сообщает The New York Times. Несмотря на то, что Филиппины также пострадали от тарифов, страна оказалась менее уязвима перед лицом контрмер США из-за своей экономической ориентации на услуги и сельское хозяйство. Товары с Филиппин будут облагаться 17-процентным налогом — это значительно, но все же меньше по сравнению с тарифами на товары из Таиланда или Вьетнама. Издание подчеркивает, что, возможно, Филиппины — единственная страна, которая оценила тарифы, введенные Трампом, как «хорошие новости». Спустя несколько часов после объявления президента США пресс-секретарь правительства Филиппин заявил, что влияние тарифов окажется «крайне минимальным». Он также добавил, что страна может привлечь инвесторов из регионов с более высокими тарифами. Ответ Германии Немецкий производитель двигателей Deutz объявил о перекладывании полной стоимости таможенных пошлин на покупателей из США, утверждает издание Newsweek. Представители компании, специализирующейся на выпуске двигателей для строительной и сельскохозяйственной техники, выразили ожидание, что их конкуренты также последуют этому примеру. Это решение приведет к увеличению цен на соответствующую технику, и в первую очередь затронет американских фермеров и строителей. Трамп призывает иностранные компании перебраться в США Трамп призывает зарубежные компании переезжать в США Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Дональд Трамп призвал иностранные компании переносить свою деятельность в Штаты, обещая выгодные условия для бизнеса. По словам Трампа, многие крупные компании, включая Apple, уже воспользовались такой возможностью и сделали это в рекордных количествах. "Это отличное время для перемещения вашей компании в Соединенные Штаты Америки, как это делают Apple и многие другие, в рекордных количествах. Нулевые тарифы и почти мгновенное подключение к электричеству/энергии и получение разрешений. Никаких экологических задержек", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

