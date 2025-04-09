09 апреля 2025

Бензин в Пермском крае взлетел в цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин в Прикамье продолжает дорожать
Бензин в Прикамье продолжает дорожать Фото:

В Пермском крае за неделю с 1 по 7 апреля 2025 года выросла стоимость бензина. Новые данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики.

«На неделе с 1 по 7 апреля в Прикамье стоимость бензина марки АИ-92 составила 56,23 рублей за литр. Стоимость АИ-95 составила 61,05 рублей вместо 60,92 рублей. АИ-98 стал подорожал до 85,18 рублей за литр», — сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что дизельное топливо также подорожало. Литр продается за 71,66 рублей (вместо 71,54 рублей). Изменение цен на бензин было зафиксировано в 66 субъектах РФ.

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В Пермском крае за неделю с 1 по 7 апреля 2025 года выросла стоимость бензина. Новые данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики. «На неделе с 1 по 7 апреля в Прикамье стоимость бензина марки АИ-92 составила 56,23 рублей за литр. Стоимость АИ-95 составила 61,05 рублей вместо 60,92 рублей. АИ-98 стал подорожал до 85,18 рублей за литр», — сообщается на сайте Росстата. Отмечается, что дизельное топливо также подорожало. Литр продается за 71,66 рублей (вместо 71,54 рублей). Изменение цен на бензин было зафиксировано в 66 субъектах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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