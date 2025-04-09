Бензин в Пермском крае взлетел в цене

Бензин в Прикамье продолжает дорожать
В Пермском крае за неделю с 1 по 7 апреля 2025 года выросла стоимость бензина. Новые данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики.
«На неделе с 1 по 7 апреля в Прикамье стоимость бензина марки АИ-92 составила 56,23 рублей за литр. Стоимость АИ-95 составила 61,05 рублей вместо 60,92 рублей. АИ-98 стал подорожал до 85,18 рублей за литр», — сообщается на сайте Росстата.
Отмечается, что дизельное топливо также подорожало. Литр продается за 71,66 рублей (вместо 71,54 рублей). Изменение цен на бензин было зафиксировано в 66 субъектах РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!