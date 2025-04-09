Свердловским мэрам дали первые вводные по избранию Паслера губернатором

При подготовке к внеочередным выборам губернатора Свердловской области власти будут ориентироваться на явку в 35% и получение 70-75% голосов за основного кандидата — врио главы региона Дениса Паслера. Об этом URA.RU рассказали три источника, близкие к областной власти.
«До мэров довели цифры: 35% явка, 75% — качество [голосования]. То есть эффективность чиновников на местах будут замерять именно по этим показателям. Хотя еще возможны корректировки», — поделился первый источник. Второй собеседник агентства заявил, что слышал цифру в 70%. «Примерно так», — прокомментировал третий источник, погруженный в детали подготовки к кампании.
Выборы намечены на 14 сентября. Паслер стал врио губернатора 26 марта, сменив Евгения Куйвашева, возглавлявшего область почти 13 лет.
На выборах 2022 года Куйвашев набрал 65,78% при явке в 28,47%. Четвертый источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, но пока не видевший никаких установок, предположил, что положительным для Паслера был бы результат, незначительно превышающий куйвашевский.
С 2019 года Паслер руководил Оренбуржьем. Он переизбирался в 2024-м. Тогда Паслер набрал 78,14% при явке в 52,56%.
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