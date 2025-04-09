09 апреля 2025

Свердловским мэрам дали первые вводные по избранию Паслера губернатором

Власти рассчитывают, что Паслер наберет 70-75% на выборах свердловского главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер стал врио губернатора 26 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

При подготовке к внеочередным выборам губернатора Свердловской области власти будут ориентироваться на явку в 35% и получение 70-75% голосов за основного кандидата — врио главы региона Дениса Паслера. Об этом URA.RU рассказали три источника, близкие к областной власти.

«До мэров довели цифры: 35% явка, 75% — качество [голосования]. То есть эффективность чиновников на местах будут замерять именно по этим показателям. Хотя еще возможны корректировки», — поделился первый источник. Второй собеседник агентства заявил, что слышал цифру в 70%. «Примерно так», — прокомментировал третий источник, погруженный в детали подготовки к кампании.

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Паслеру подбирают соперников на выборы свердловского губернатора

Выборы намечены на 14 сентября. Паслер стал врио губернатора 26 марта, сменив Евгения Куйвашева, возглавлявшего область почти 13 лет.

На выборах 2022 года Куйвашев набрал 65,78% при явке в 28,47%. Четвертый источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, но пока не видевший никаких установок, предположил, что положительным для Паслера был бы результат, незначительно превышающий куйвашевский.

С 2019 года Паслер руководил Оренбуржьем. Он переизбирался в 2024-м. Тогда Паслер набрал 78,14% при явке в 52,56%.

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При подготовке к внеочередным выборам губернатора Свердловской области власти будут ориентироваться на явку в 35% и получение 70-75% голосов за основного кандидата — врио главы региона Дениса Паслера. Об этом URA.RU рассказали три источника, близкие к областной власти. «До мэров довели цифры: 35% явка, 75% — качество [голосования]. То есть эффективность чиновников на местах будут замерять именно по этим показателям. Хотя еще возможны корректировки», — поделился первый источник. Второй собеседник агентства заявил, что слышал цифру в 70%. «Примерно так», — прокомментировал третий источник, погруженный в детали подготовки к кампании. Выборы намечены на 14 сентября. Паслер стал врио губернатора 26 марта, сменив Евгения Куйвашева, возглавлявшего область почти 13 лет. На выборах 2022 года Куйвашев набрал 65,78% при явке в 28,47%. Четвертый источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, но пока не видевший никаких установок, предположил, что положительным для Паслера был бы результат, незначительно превышающий куйвашевский. С 2019 года Паслер руководил Оренбуржьем. Он переизбирался в 2024-м. Тогда Паслер набрал 78,14% при явке в 52,56%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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