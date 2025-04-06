Паслеру подбирают соперников на выборы свердловского губернатора

Презентуем первые фамилии. В списке — давний знакомый врио

07 апреля 2025 в 07:53 Размер текста - 17 +

Денис Паслер уже провел первые установочные совещания по теме Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Досрочные выборы свердловского губернатора пройдут по сценарию 2022 года, а список кандидатов от оппозиционных партий, возможно, не изменится. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ходом подготовки к кампании. Голосование намечено на 14 сентября. Основным кандидатом будет назначенный на пост врио главы региона 26 марта Денис Паслер. На выборах главы Оренбуржья в прошлом году Денис Паслер набрал 78,14% Фото: Илья Московец © URA.RU В 2022 году действующему главе региона Евгению Куйвашеву оппонировали депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Ивачев (вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ), Александр Каптюг (депутат заксо, лидер региональной ячейки ЛДПР), депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин. «Если со временем этот список и скорректируется, то незначительно», — прокомментировал URA.RU источник, близкий к областному правительству. «Концепция [избирательной кампании] действительно будет такой», — подтвердил собеседник, близкий к аппарату окружных властей, которые будут внимательно следить за избранием Паслера. Избрание Паслера доверено Олегу Чемезову Фото: Илья Московец © URA.RU Оба источника при этом подчеркнули, что пока ведутся лишь предварительные консультации. Первую конкретику на этой неделе, возможно, привезет политический вице-губернатор Олег Чемезов, у которого, по слухам, намечена командировка в Москву. Третий источник отметил, что названные потенциальные кандидаты едва ли создадут Паслеру какие-либо проблемы, поскольку каждый ориентирован прежде всего на выборы в Госдуму и заксобрание 2026 года. «В преддверии них злить губернатора, от которого многое зависит, никто не решится», — объяснил собеседник. Он также знает, что формируемый сейчас предвыборный штаб Паслера, скорее всего, изберет стратегией «максимальную сушку явки». «Аналогичный подход был три года назад», — напомнил источник. Явка на выборах-2022 была на уровне 28,47%. Новость по теме Одновременно Паслеру ищут спарринг-партнера на праймериз «Единой России» Евгений Куйвашев, возглавлявший регион с 2012 года, набрал тогда 65,78% голосов. Голосование было однодневным. Второе место в 2022-м занял Ивачев — с 12,9%. Ему 37 лет. В своем первом предвыборном выступлении в 2022 году он сразу же раскритиковал работу губернатора, высказал уверенность в победе, но при условии проведения второго тура выборов, а также желание «вернуть региону звание опорного края державы», а «область — свердловчанам». Ивачев вызывал Куйвашева на дебаты, сообщал в МВД о кражах его агитационных баннеров, а на теледебатах поругался с Кузнецовым. Александр Ивачев и Александр Каптюг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По мнению одного из источников URA.RU, Ивачева могут заменить «на какого-нибудь другого представителя КПРФ». В 2021-м он на выборах в заксо сенсационно победил в Чкаловском районе одного из богатейших единороссов Валерия Савельева. «Насколько целесообразно позволять Ивачеву раскручивать свой рейтинг за год до того, как у него будут этот округ отбивать — вопрос», — рассуждает собеседник. При этом известно, что основную ставку Ивачев сделает на выборы в ГД, в которую мечтает попасть вот уже несколько лет. «Как решит партия, — сказал Ивачев в ответ на вопрос URA.RU, планирует ли заявляться на выборы. — У нас есть несколько человек, имеющих необходимые компетенции. Даже если брать только фракцию КПРФ в заксо. Что касается лично меня, то я готов и понимаю, что необходимо изменить для повышения эффективности работы регионального правительства и решения многих важных социальных проблем, которые до сих пор актуальны». Кузнецов получил 9,15%. Ходили слухи, что выдвижение Кузнецова на те выборы пытался сорвать доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Отношения Хазеева и Кузнецова испортились во время госдумской кампании-2021. Тогда из-за «Справедливой России» и позиции Кузнецова областным властям пришлось идти на расторговку, чтобы не проиграть выборы в Березовском одномандатном округе. Но выдвижение Кузнецова поддерживал лично лидер партии Сергей Миронов. Кузнецов является его заместителем по думской фракции. Андрей Кузнецов работает в Госдуме с 2021 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С Паслером Кузнецов хорошо знаком по совместной работе в начале 2010-х. Когда Кузнецов был первым замглавы администрации свердловского губернатора в 2012—2013 годах, Паслер в тот момент возглавлял областное правительство. URA.RU Кузнецов заявил, что разговоры о его участии в кампании преждевременны. «Нужно дождаться решения партии», — отметил он. Третьим в 2022-м был Демин (6,47%). Его карьера прежде не была связана со Свердловской областью: он родился в Ростове-на-Дону, учился в Южном федеральном университете, затем в московском РЭУ. В госдумской кампании-2021 Демин участвовал по объединенной группе Свердловской и Курганской областей. И объяснял, что имеет историческую связь с Уралом — его бабушка и мама родились в Сухом Логу. Программа Демина называлась «Пять первых дел губернатора Демина». Он планировал лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, поднять педагогам зарплаты и вернуть прямые выборы мэров. Связь Александра Демина с регионом весьма условна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В пресс-службе Демина корреспонденту ответили, что «до официального объявления [губернаторских] выборов давать комментарии [о его участии в них] преждевременно». Каптюг набрал 3,18%. Самым известным эпизодом кампании с его участием стали теледебаты с Куйвашевым. Он предложил предложил Каптюгу в случае своей победы работу. В качестве примера он привел бывшего депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который стал замгубернатора, снявшись с выборов в 2021 году. «Независимо от того, кто станет губернатором, этот человек должен собирать вокруг себя сильную и опытную команду. Я считаю, что мы и так уже сотрудничаем. И наша общая задача — сделать жизнь людей более доступной, комфортной и безопасной», — ответил Каптюг. «Пока решения нет, как партия скажет, так и будет», — сказал сейчас он URA.RU, комментируя свое возможное выдвижение против Паслера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Досрочные выборы свердловского губернатора пройдут по сценарию 2022 года, а список кандидатов от оппозиционных партий, возможно, не изменится. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ходом подготовки к кампании. Голосование намечено на 14 сентября. Основным кандидатом будет назначенный на пост врио главы региона 26 марта Денис Паслер. В 2022 году действующему главе региона Евгению Куйвашеву оппонировали депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Ивачев (вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ), Александр Каптюг (депутат заксо, лидер региональной ячейки ЛДПР), депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин. «Если со временем этот список и скорректируется, то незначительно», — прокомментировал URA.RU источник, близкий к областному правительству. «Концепция [избирательной кампании] действительно будет такой», — подтвердил собеседник, близкий к аппарату окружных властей, которые будут внимательно следить за избранием Паслера. Оба источника при этом подчеркнули, что пока ведутся лишь предварительные консультации. Первую конкретику на этой неделе, возможно, привезет политический вице-губернатор Олег Чемезов, у которого, по слухам, намечена командировка в Москву. Третий источник отметил, что названные потенциальные кандидаты едва ли создадут Паслеру какие-либо проблемы, поскольку каждый ориентирован прежде всего на выборы в Госдуму и заксобрание 2026 года. «В преддверии них злить губернатора, от которого многое зависит, никто не решится», — объяснил собеседник. Он также знает, что формируемый сейчас предвыборный штаб Паслера, скорее всего, изберет стратегией «максимальную сушку явки». «Аналогичный подход был три года назад», — напомнил источник. Явка на выборах-2022 была на уровне 28,47%. Евгений Куйвашев, возглавлявший регион с 2012 года, набрал тогда 65,78% голосов. Голосование было однодневным. Второе место в 2022-м занял Ивачев — с 12,9%. Ему 37 лет. В своем первом предвыборном выступлении в 2022 году он сразу же раскритиковал работу губернатора, высказал уверенность в победе, но при условии проведения второго тура выборов, а также желание «вернуть региону звание опорного края державы», а «область — свердловчанам». Ивачев вызывал Куйвашева на дебаты, сообщал в МВД о кражах его агитационных баннеров, а на теледебатах поругался с Кузнецовым. По мнению одного из источников URA.RU, Ивачева могут заменить «на какого-нибудь другого представителя КПРФ». В 2021-м он на выборах в заксо сенсационно победил в Чкаловском районе одного из богатейших единороссов Валерия Савельева. «Насколько целесообразно позволять Ивачеву раскручивать свой рейтинг за год до того, как у него будут этот округ отбивать — вопрос», — рассуждает собеседник. При этом известно, что основную ставку Ивачев сделает на выборы в ГД, в которую мечтает попасть вот уже несколько лет. «Как решит партия, — сказал Ивачев в ответ на вопрос URA.RU, планирует ли заявляться на выборы. — У нас есть несколько человек, имеющих необходимые компетенции. Даже если брать только фракцию КПРФ в заксо. Что касается лично меня, то я готов и понимаю, что необходимо изменить для повышения эффективности работы регионального правительства и решения многих важных социальных проблем, которые до сих пор актуальны». Кузнецов получил 9,15%. Ходили слухи, что выдвижение Кузнецова на те выборы пытался сорвать доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Отношения Хазеева и Кузнецова испортились во время госдумской кампании-2021. Тогда из-за «Справедливой России» и позиции Кузнецова областным властям пришлось идти на расторговку, чтобы не проиграть выборы в Березовском одномандатном округе. Но выдвижение Кузнецова поддерживал лично лидер партии Сергей Миронов. Кузнецов является его заместителем по думской фракции. С Паслером Кузнецов хорошо знаком по совместной работе в начале 2010-х. Когда Кузнецов был первым замглавы администрации свердловского губернатора в 2012—2013 годах, Паслер в тот момент возглавлял областное правительство. URA.RU Кузнецов заявил, что разговоры о его участии в кампании преждевременны. «Нужно дождаться решения партии», — отметил он. Третьим в 2022-м был Демин (6,47%). Его карьера прежде не была связана со Свердловской областью: он родился в Ростове-на-Дону, учился в Южном федеральном университете, затем в московском РЭУ. В госдумской кампании-2021 Демин участвовал по объединенной группе Свердловской и Курганской областей. И объяснял, что имеет историческую связь с Уралом — его бабушка и мама родились в Сухом Логу. Программа Демина называлась «Пять первых дел губернатора Демина». Он планировал лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, поднять педагогам зарплаты и вернуть прямые выборы мэров. В пресс-службе Демина корреспонденту ответили, что «до официального объявления [губернаторских] выборов давать комментарии [о его участии в них] преждевременно». Каптюг набрал 3,18%. Самым известным эпизодом кампании с его участием стали теледебаты с Куйвашевым. Он предложил предложил Каптюгу в случае своей победы работу. В качестве примера он привел бывшего депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который стал замгубернатора, снявшись с выборов в 2021 году. «Независимо от того, кто станет губернатором, этот человек должен собирать вокруг себя сильную и опытную команду. Я считаю, что мы и так уже сотрудничаем. И наша общая задача — сделать жизнь людей более доступной, комфортной и безопасной», — ответил Каптюг. «Пока решения нет, как партия скажет, так и будет», — сказал сейчас он URA.RU, комментируя свое возможное выдвижение против Паслера.