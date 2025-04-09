09 апреля 2025

Овечкин повторил празднование своего рекорда на глазах 895 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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На тренировку с Овечкиным пригласили 895 детей
На тренировку с Овечкиным пригласили 895 детей Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Хоккеист из России Александр Овечкин повторил празднование своей рекордной 895-й шайбы на открытой тренировке, куда пригласили 895 детей. Об этом сообщают СМИ. 

«Капитан „Вашингтон Кэпиталз“ Александр Овечкин повторил свое знаменитое празднование рекордной шайбы на открытой тренировке, куда были приглашены 895 детей», — сообщает РБК. Отмечается, что количество приглашенных детей соответствовало числу голов, забитых Овечкиным в регулярных чемпионатах. Когда капитан «Вашингтона» вышел на лед, дети начали скандировать «Ovi! Ovi!». После этого российский хоккеист повторил свое празднование гола.

Ранее URA.RU сообщало, что Овечкин 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу. Таким образом, он стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

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Хоккеист из России Александр Овечкин повторил празднование своей рекордной 895-й шайбы на открытой тренировке, куда пригласили 895 детей. Об этом сообщают СМИ.  «Капитан „Вашингтон Кэпиталз“ Александр Овечкин повторил свое знаменитое празднование рекордной шайбы на открытой тренировке, куда были приглашены 895 детей», — сообщает РБК. Отмечается, что количество приглашенных детей соответствовало числу голов, забитых Овечкиным в регулярных чемпионатах. Когда капитан «Вашингтона» вышел на лед, дети начали скандировать «Ovi! Ovi!». После этого российский хоккеист повторил свое празднование гола. Ранее URA.RU сообщало, что Овечкин 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу. Таким образом, он стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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