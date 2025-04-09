09 апреля 2025

Толпа подростков избила двух екатеринбуржцев на ВИЗе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жалуются на дебоширов не в первый раз
Местные жалуются на дебоширов не в первый раз Фото:

В Екатеринбурге толпа подростков напала на двух местных жителей. Инцидент произошел на Крауля, 69 вечером 9 апреля. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Каждый день собирается толпа малолеток, перелазит через забор, гадит во дворе. На замечания реагирует вот таким способом. Сегодня мужчине разбили голову, пнули со спины женщину», — рассказал подписчик telegram-каналу «Злой Екб».

В полиции корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о конфликте. Известно, что одним из пострадавших оказался молодой человек 2003 года рождения.

«Серьезных травм он не получил, госпитализация ему не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Личности других участников инцидента устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

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В Екатеринбурге толпа подростков напала на двух местных жителей. Инцидент произошел на Крауля, 69 вечером 9 апреля. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. «Каждый день собирается толпа малолеток, перелазит через забор, гадит во дворе. На замечания реагирует вот таким способом. Сегодня мужчине разбили голову, пнули со спины женщину», — рассказал подписчик telegram-каналу «Злой Екб». В полиции корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о конфликте. Известно, что одним из пострадавших оказался молодой человек 2003 года рождения. «Серьезных травм он не получил, госпитализация ему не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Личности других участников инцидента устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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