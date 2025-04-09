В Екатеринбурге толпа подростков напала на двух местных жителей. Инцидент произошел на Крауля, 69 вечером 9 апреля. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях.
«Каждый день собирается толпа малолеток, перелазит через забор, гадит во дворе. На замечания реагирует вот таким способом. Сегодня мужчине разбили голову, пнули со спины женщину», — рассказал подписчик telegram-каналу «Злой Екб».
В полиции корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о конфликте. Известно, что одним из пострадавших оказался молодой человек 2003 года рождения.
«Серьезных травм он не получил, госпитализация ему не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Личности других участников инцидента устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
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