На Челябинск обрушилась первая весенняя гроза. Раскаты грома напугали челябинцев и их питомцев. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Жуткий гул с неба раздается. У меня кот от страха подпрыгнул, пришлось его успокаивать. Настоящая канонада на улице», — сообщил URA.RU Павел и поделился видео.
Грозы такой интенсивности и продолжительности крайне нетипичны для начала апреля в регионе. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать стандартные меры предосторожности при грозе — не находиться на открытой местности, избегать высоких деревьев и металлических конструкций, а также отключать от сети электроприборы во избежание повреждений от скачков напряжения.
«Не припомню, чтобы раньше в начале апреля в Челябинске было что-то подобное. Это очень громко и ярко», — добавил подписчик издания.
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