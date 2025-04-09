09 апреля 2025

«Жуткий гул с неба»: челябинцев поразила первая гроза в апреле. Видео

На Челябинск обрушилась первая весенняя гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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Раскаты грома напугали челябинцев
Раскаты грома напугали челябинцев Фото:

На Челябинск обрушилась первая весенняя гроза. Раскаты грома напугали челябинцев и их питомцев. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Жуткий гул с неба раздается. У меня кот от страха подпрыгнул, пришлось его успокаивать. Настоящая канонада на улице», — сообщил URA.RU Павел и поделился видео. 

Грозы такой интенсивности и продолжительности крайне нетипичны для начала апреля в регионе. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать стандартные меры предосторожности при грозе — не находиться на открытой местности, избегать высоких деревьев и металлических конструкций, а также отключать от сети электроприборы во избежание повреждений от скачков напряжения. 

«Не припомню, чтобы раньше в начале апреля в Челябинске было что-то подобное. Это очень громко и ярко», — добавил подписчик издания.

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На Челябинск обрушилась первая весенняя гроза. Раскаты грома напугали челябинцев и их питомцев. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Жуткий гул с неба раздается. У меня кот от страха подпрыгнул, пришлось его успокаивать. Настоящая канонада на улице», — сообщил URA.RU Павел и поделился видео.  Грозы такой интенсивности и продолжительности крайне нетипичны для начала апреля в регионе. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать стандартные меры предосторожности при грозе — не находиться на открытой местности, избегать высоких деревьев и металлических конструкций, а также отключать от сети электроприборы во избежание повреждений от скачков напряжения.  «Не припомню, чтобы раньше в начале апреля в Челябинске было что-то подобное. Это очень громко и ярко», — добавил подписчик издания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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