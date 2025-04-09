Изменения в риторике президента Франции Эмманюэля Макрона могут быть связаны с внешними факторами, такими как атмосферное давление. Это мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала дипломат в интервью телеканалу «Москва-24».
Захарова напомнила о предыдущих высказываниях Макрона о необходимости участия Франции в переговорах, что контрастирует с его последующими угрозами использовать ядерное оружие. В начале марта Макрон заявил о возможности защиты европейских стран с помощью французских ядерных сил, что вызвало обеспокоенность в ряде стран и дополнительные напряжения в международных отношениях.
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