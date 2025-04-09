09 апреля 2025

Захарова нашла связь между действиями Макрона и погодными явлениями

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Захарова уличила Макрона в непоследовательности
Захарова уличила Макрона в непоследовательности Фото:

Изменения в риторике президента Франции Эмманюэля Макрона могут быть связаны с внешними факторами, такими как атмосферное давление. Это мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала дипломат в интервью телеканалу «Москва-24». 

Захарова напомнила о предыдущих высказываниях Макрона о необходимости участия Франции в переговорах, что контрастирует с его последующими угрозами использовать ядерное оружие. В начале марта Макрон заявил о возможности защиты европейских стран с помощью французских ядерных сил, что вызвало обеспокоенность в ряде стран и дополнительные напряжения в международных отношениях.

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Изменения в риторике президента Франции Эмманюэля Макрона могут быть связаны с внешними факторами, такими как атмосферное давление. Это мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала дипломат в интервью телеканалу «Москва-24».  Захарова напомнила о предыдущих высказываниях Макрона о необходимости участия Франции в переговорах, что контрастирует с его последующими угрозами использовать ядерное оружие. В начале марта Макрон заявил о возможности защиты европейских стран с помощью французских ядерных сил, что вызвало обеспокоенность в ряде стран и дополнительные напряжения в международных отношениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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