Бастрыкин требует доклад о челябинских школьниках, заставлявших ребенка сниматься в порно

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об изнасиловании 12-летней школьницей с ограниченными возможностями здоровья в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Алексею Колбасину предоставить детальный отчет о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах дела с учетом информации, появившейся в публичном пространстве. Исполнение данного поручения взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
В поселке Ленинск под Миассом подростки ранее избили школьницу, после раздели и заставили делать недетские вещи. Происходящие издевательства они сняли видео и распространили запись в интернете. Несмотря на тяжесть совершенных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, суд Миасса отказался направить подростков в специализированное учреждение закрытого типа.
В ответ директор учебного заведения выступила с видеообращением, в котором сообщила, что педагогический коллектив с самого начала поддерживал необходимость изолировать подростков, но суд принял иное решение. При этом школа не имеет права не допускать детей на уроки.
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