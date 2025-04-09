Актуальные вакансии с работой в офисе в Кургане: краткий обзор

Рынок труда Кургана предлагает разнообразные офисные вакансии, охватывающие как классические административные позиции, так и специализированные направления. Среди 117 актуальных предложений на сайте hh.ru преобладают роли в сфере продаж, обслуживания клиентов и IT, при этом многие работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта. Подробности в материале URA.RU.
Менеджеры по продажам — одна из самых востребованных категорий. Например, компания «Юрист Для Людей» ищет сотрудников для заключения договоров с клиентами в офисе и дистанционно, предлагая доход от 65 тыс. рублей. В «СДЕК» менеджеры работают с горячей базой клиентов, консультируя по услугам и оформляя документы, с зарплатой до 110 тыс. рублей. Для амбициозных соискателей доступна позиция руководителя отдела продаж с окладом от 120 тыс. рублей, где требуется опыт управления командой и навыки обучения сотрудников.
Операторы контакт-центров и чат-поддержки также популярны. Например, «ИТ-ЛИНК» предлагает удаленную работу менеджером чат-поддержки с доходом до 70 тыс. рублей. Важно умение быстро печатать и грамотно излагать мысли. «Почта России» набирает операторов для обработки почтовых отправлений в районах Заозёрный и Центральный, с зарплатой до 30 тыс. рублей и возможностью участия в волонтерских проектах.
Офис-менеджеры и администраторы требуются в компании типа «Зауралавто», где обязанности включают работу с документами, логистику и коммуникацию с клиентами. Зарплата достигает 60 тыс. рублей, обязателен опыт и наличие личного автомобиля. Для начинающих подойдет позиция помощника юриста в «Этажи Урал» с обучением и доходом от 50 тыс. рублей.
Бухгалтеры и помощники бухгалтеров востребованы в таких компаниях, как «Империя Безопасности», где требуется знание 1С и работа с первичной документацией (от 30 тыс. рублей). Segezha Group ищет ведущего бухгалтера для удаленной работы с расчетом зарплаты, предлагая гибкие условия для кандидатов с опытом от 1 года.
IT-специалисты представлены вакансиями программистов 1С (от 60 тыс. рублей) и инженеров-проектировщиков. Например, «ООО НПП СОЮЗ» готов платить до 423 тыс. рублей за разработку проектной документации в AutoCAD. Для новичков в IT есть позиции менеджеров чат-поддержки и операторов с обучением.
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