09 апреля 2025

США без объяснения причин добились бесплатного прохода ВМФ по Панамскому каналу

© Служба новостей «URA.RU»
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Американские войска получат приоритет в Панамском канале
Американские войска получат приоритет в Панамском канале Фото:

США и Панама подписали соглашение, по которому американские военные корабли получат приоритетный и бесплатный проход через Панамский канал. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. 

«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — приводят слова Хегсета РИА Новости по итогам его визита в Панаму.

Ранее URA.RU сообщало, что американский президент Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что США вернут контроль над Панамским каналом, который, по его словам, эксплуатируется Китаем. Трамп подчеркнул, что Вашингтон должен предотвратить это, забрав канал из-под контроля Панамы.

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США и Панама подписали соглашение, по которому американские военные корабли получат приоритетный и бесплатный проход через Панамский канал. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.  «Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — приводят слова Хегсета РИА Новости по итогам его визита в Панаму. Ранее URA.RU сообщало, что американский президент Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что США вернут контроль над Панамским каналом, который, по его словам, эксплуатируется Китаем. Трамп подчеркнул, что Вашингтон должен предотвратить это, забрав канал из-под контроля Панамы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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