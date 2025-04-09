09 апреля 2025

Моисей и Джина: топ редких имен у тюменских родителей

Самыми редкими именами для детей в Тюменской области стали Моисей и Джина
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди необычных имен для детей у тюменцев также Лариса и Вадиль
Среди необычных имен для детей у тюменцев также Лариса и Вадиль Фото:

В Тюменской области в начале апреля 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Джина, а у мальчиков — Моисей. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС.

«По данным на 9 апреля 2025 года самыми редкими именами среди девочек в Тюменской области стали Джина, Амелина, Лариса, Эльвира и Райена. Среди мальчиков в список редких имен вошли — Моисей, Вадиль, Насим, Каримулла и Абрам», — сообщается на сайте.

Также были озвучены самые популярные имена новорожденных в регионе по состоянию на начало апреля. София, Василиса, Анна, Ева и Варвара — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Михаил, Александр, Артем, Матвей и Роман.

Месяцем ранее в регионе редкими именами новорожденных стали Райена и Ларион. Топ популярных имен не изменился — тюменцы все также чаще всего называют детей София и Михаил.

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В Тюменской области в начале апреля 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Джина, а у мальчиков — Моисей. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС. «По данным на 9 апреля 2025 года самыми редкими именами среди девочек в Тюменской области стали Джина, Амелина, Лариса, Эльвира и Райена. Среди мальчиков в список редких имен вошли — Моисей, Вадиль, Насим, Каримулла и Абрам», — сообщается на сайте. Также были озвучены самые популярные имена новорожденных в регионе по состоянию на начало апреля. София, Василиса, Анна, Ева и Варвара — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Михаил, Александр, Артем, Матвей и Роман. Месяцем ранее в регионе редкими именами новорожденных стали Райена и Ларион. Топ популярных имен не изменился — тюменцы все также чаще всего называют детей София и Михаил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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