Моисей и Джина: топ редких имен у тюменских родителей

В Тюменской области в начале апреля 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Джина, а у мальчиков — Моисей. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС.
«По данным на 9 апреля 2025 года самыми редкими именами среди девочек в Тюменской области стали Джина, Амелина, Лариса, Эльвира и Райена. Среди мальчиков в список редких имен вошли — Моисей, Вадиль, Насим, Каримулла и Абрам», — сообщается на сайте.
Также были озвучены самые популярные имена новорожденных в регионе по состоянию на начало апреля. София, Василиса, Анна, Ева и Варвара — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Михаил, Александр, Артем, Матвей и Роман.
Месяцем ранее в регионе редкими именами новорожденных стали Райена и Ларион. Топ популярных имен не изменился — тюменцы все также чаще всего называют детей София и Михаил.
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