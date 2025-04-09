09 апреля 2025

Сирийская диаспора добилась смены посла в России

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Сирия давно продвигала нового посла
Сирия давно продвигала нового посла Фото:

Сирийский посол в Москве Башар аль-Джафари был отозван из Дамаска по решению МИД Сирии. Решение связана с его позицией относительно нового сирийского правительства.

«Переходное правительство Сирии занялось процессом перестановок в своих посольствах за рубежом. Посол Сирии в Москве получил уведомление о необходимости сложить свои полномочия и прибыть в Дамаск. Лоббировать смещение сирийская диаспора начала еще с момента краха правительства 8 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В связи с происходящими изменениями, в дипломатической миссии в Москве ожидается назначение нового посла. Как уточнил координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки, на пост главы диппредставительства в Москве рассматриваются несколько кандидатов.

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Сирийский посол в Москве Башар аль-Джафари был отозван из Дамаска по решению МИД Сирии. Решение связана с его позицией относительно нового сирийского правительства. «Переходное правительство Сирии занялось процессом перестановок в своих посольствах за рубежом. Посол Сирии в Москве получил уведомление о необходимости сложить свои полномочия и прибыть в Дамаск. Лоббировать смещение сирийская диаспора начала еще с момента краха правительства 8 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В связи с происходящими изменениями, в дипломатической миссии в Москве ожидается назначение нового посла. Как уточнил координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки, на пост главы диппредставительства в Москве рассматриваются несколько кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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