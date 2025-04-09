Сирийская диаспора добилась смены посла в России

Сирийский посол в Москве Башар аль-Джафари был отозван из Дамаска по решению МИД Сирии. Решение связана с его позицией относительно нового сирийского правительства.
«Переходное правительство Сирии занялось процессом перестановок в своих посольствах за рубежом. Посол Сирии в Москве получил уведомление о необходимости сложить свои полномочия и прибыть в Дамаск. Лоббировать смещение сирийская диаспора начала еще с момента краха правительства 8 декабря 2024 года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
В связи с происходящими изменениями, в дипломатической миссии в Москве ожидается назначение нового посла. Как уточнил координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки, на пост главы диппредставительства в Москве рассматриваются несколько кандидатов.
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