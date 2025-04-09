09 апреля 2025

Вахтовикам в Тюменской области предлагают зарплату свыше 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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По некоторым позициям предлагают зарплату в 500 тысяч рублей за вахту
По некоторым позициям предлагают зарплату в 500 тысяч рублей за вахту Фото:

В Тюменской области специалистам с вахтовым графиком работы в первом квартале текущего года в среднем платили 155 тысяч рублей, но по отдельным предложениям зарплата превышает 400 и даже 500 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.

«За 1 квартал 2025 года, медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях в Тюменской области составляет 155 тыс. руб., при этом максимальные значения превышают 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU эксперты. Чаще всего работодатели приглашают тюменцев на работу в другие регионы.

В список высокооплачиваемых вахтовых вакансий в Тюмени весной вошло предложение для инженера по бурению. Специалисту с опытом работы от двух лет готовы платить от 350 до 530 тысяч рублей за вахту в 42 смены. Место работы — на нефтегазовых месторождениях на объектах работодателя. Сотрудникам и членам их семей предоставляется ДМС и дополнительные виды страхования.

Тюменцев приглашают на вахту в должности машиниста ППДУ. Зарплату работодатель обещает в размере 400 тысяч рублей за ваху в 60 дней. Специалист требуется на Ванкорское месторождение в Краснодарском крае. Обязателен опыт работы от трех лет и наличие необходимой квалификации. Работодатель компенсирует 30 тысяч рублей на питание, предоставляет спецодежду и проживание в вагон-городке.

Топ-3 высокооплачиваемых вакансий замыкает должность сервисного инженера по ремонту спецтехники. Ему готовы платить от 280 тысяч рублей за вахту 30 смен в компании по лесозаготовке и расчистке площадей. Работодатель обещает предоставить полный авто для передвижения по участкам и ищет специалиста с опытом работы от года в аналогичной должности.

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В Тюменской области специалистам с вахтовым графиком работы в первом квартале текущего года в среднем платили 155 тысяч рублей, но по отдельным предложениям зарплата превышает 400 и даже 500 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru. «За 1 квартал 2025 года, медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях в Тюменской области составляет 155 тыс. руб., при этом максимальные значения превышают 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU эксперты. Чаще всего работодатели приглашают тюменцев на работу в другие регионы. В список высокооплачиваемых вахтовых вакансий в Тюмени весной вошло предложение для инженера по бурению. Специалисту с опытом работы от двух лет готовы платить от 350 до 530 тысяч рублей за вахту в 42 смены. Место работы — на нефтегазовых месторождениях на объектах работодателя. Сотрудникам и членам их семей предоставляется ДМС и дополнительные виды страхования. Тюменцев приглашают на вахту в должности машиниста ППДУ. Зарплату работодатель обещает в размере 400 тысяч рублей за ваху в 60 дней. Специалист требуется на Ванкорское месторождение в Краснодарском крае. Обязателен опыт работы от трех лет и наличие необходимой квалификации. Работодатель компенсирует 30 тысяч рублей на питание, предоставляет спецодежду и проживание в вагон-городке. Топ-3 высокооплачиваемых вакансий замыкает должность сервисного инженера по ремонту спецтехники. Ему готовы платить от 280 тысяч рублей за вахту 30 смен в компании по лесозаготовке и расчистке площадей. Работодатель обещает предоставить полный авто для передвижения по участкам и ищет специалиста с опытом работы от года в аналогичной должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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