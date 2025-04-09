09 апреля 2025

Юрист уточнил новые правила начисления пени за задолженность по ЖКХ

Юрист Хаминский: пени по оплате ЖКХ с 18 марта начисляют по-новому
© Служба новостей «URA.RU»
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Пени за несвоевременную оплату ЖКХ насчитывают по старой минимальной ключевой ставке
Пени за несвоевременную оплату ЖКХ насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Фото:

С 18 марта 2023 года в России начали насчитывать пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ, равной 9,5%. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

«С 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — рассказал юрист в интервью РИА Новости.

Ранее пени начислялись по действующей ключевой ставке, которая в январе 2025 года составила 21%. Юрист подчеркнул, что в случае, когда граждане уже успели заплатить пени по ставке 21%, им будет произведен перерасчет.

Общая сумма долгов россиян за ЖКУ в 2024 году достигла 800 млрд рублей. Рост задолженности связан с падением доходов населения и увеличением тарифов на коммунальные услуги.

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С 18 марта 2023 года в России начали насчитывать пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ, равной 9,5%. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский. «С 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — рассказал юрист в интервью РИА Новости. Ранее пени начислялись по действующей ключевой ставке, которая в январе 2025 года составила 21%. Юрист подчеркнул, что в случае, когда граждане уже успели заплатить пени по ставке 21%, им будет произведен перерасчет. Общая сумма долгов россиян за ЖКУ в 2024 году достигла 800 млрд рублей. Рост задолженности связан с падением доходов населения и увеличением тарифов на коммунальные услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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