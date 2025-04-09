Юрист уточнил новые правила начисления пени за задолженность по ЖКХ

С 18 марта 2023 года в России начали насчитывать пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ, равной 9,5%. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
«С 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — рассказал юрист в интервью РИА Новости.
Ранее пени начислялись по действующей ключевой ставке, которая в январе 2025 года составила 21%. Юрист подчеркнул, что в случае, когда граждане уже успели заплатить пени по ставке 21%, им будет произведен перерасчет.
Общая сумма долгов россиян за ЖКУ в 2024 году достигла 800 млрд рублей. Рост задолженности связан с падением доходов населения и увеличением тарифов на коммунальные услуги.
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