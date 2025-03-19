Должники по ЖКХ заплатят пени по ставке двухгодичной давности

Правительство России приняло решение, согласно которому до конца 2026 года пени за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей до 27 февраля 2022 года, — 9,5% годовых. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она считает эту меру запоздавшей.
«Мера эта слегка запоздавшая, потому что 31 декабря прошлого года закончился особый период расчёта штрафов и пеней, установленный в феврале 2022 года, когда правительством был зафиксирован уровень ключевой ставки для расчетов пеней по долгам за ЖКХ на уровне 9,5%, — заявила Разворотнева в разговоре с МК.RU. Она добавила, что в январе — феврале многим гражданам уже были выставлены счета с повышенными пенями, рассчитанными по текущей ставке ЦБ, что вызвало вопросы у должников.
Согласно Жилищному кодексу РФ, размер пеней за просрочку коммунальных платежей рассчитывается как 1/300 от текущей ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Если бы это правило применялось в полной мере, то при текущей ставке в 21% годовых пени составили бы 58% годовых, что создало бы значительную нагрузку на должников, поясняет член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин. Однако теперь, благодаря решению правительства, пени будут начисляться по сниженной ставке, что эквивалентно 25–29% годовых.
По данным Минстроя, общая сумма долгов россиян за ЖКУ в 2024 году достигла 800 млрд рублей. Рост задолженности связан с падением доходов населения и одновременным увеличением тарифов на коммунальные услуги, которые за последние несколько лет выросли в два раза.
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