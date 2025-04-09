09 апреля 2025

«Четко сработали службы»: пожар в ТЦ «Гринвич» ликвидирован. Фото

В «Гринвиче» загорелась вентиляция
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Гринвич. Екатеринбург, гринвич, торговый центр
«Гринвич» считается главным ТЦ Екатеринбурга Фото:

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась вентиляция, к моменту прибытия оперативных служб возгорание ликвидировали. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ.

«Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано. Кровля цела. Службы [ТЦ] сработали четко», — говорится в комментарии.

Он подкреплен несколькими фото. Публикуем их.

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В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась вентиляция, к моменту прибытия оперативных служб возгорание ликвидировали. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано. Кровля цела. Службы [ТЦ] сработали четко», — говорится в комментарии. Он подкреплен несколькими фото. Публикуем их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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