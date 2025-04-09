«Четко сработали службы»: пожар в ТЦ «Гринвич» ликвидирован. Фото

В «Гринвиче» загорелась вентиляция

10 апреля 2025 в 09:06 Размер текста - 17 +

«Гринвич» считается главным ТЦ Екатеринбурга Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась вентиляция, к моменту прибытия оперативных служб возгорание ликвидировали. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано. Кровля цела. Службы [ТЦ] сработали четко», — говорится в комментарии. Он подкреплен несколькими фото. Публикуем их. Фото сделано только что Фото: пресс-служба «Гринвича» Фото: пресс-служба «Гринвича» Фото: пресс-служба «Гринвича» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась вентиляция, к моменту прибытия оперативных служб возгорание ликвидировали. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано. Кровля цела. Службы [ТЦ] сработали четко», — говорится в комментарии. Он подкреплен несколькими фото. Публикуем их.