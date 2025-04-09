В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась вентиляция, к моменту прибытия оперативных служб возгорание ликвидировали. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ.
«Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано. Кровля цела. Службы [ТЦ] сработали четко», — говорится в комментарии.
Он подкреплен несколькими фото. Публикуем их.
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