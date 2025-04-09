В Екатеринбурге загорелся «Гринвич»: как это было

В пожаре в ТРЦ «Гринвиче» пострадавших нет

10 апреля 2025 в 09:56 Размер текста - 17 +

Спустя час пожар в «Гринвиче» потушили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 10 апреля на пульт МЧС поступило сообщение о том, что на крыше крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра «Гринвич» начался пожар. Как развивались события — в материале URA.RU. Первые сообщения Около 8:20 в соцсетях стали появляться сообщения, фото и видео очевидцев. На кадрах виден густой черный дым на крыше здания. Сразу же появились первые версии о причинах возгорания: изначально местные жители предполагали, что загорелись жировые отложения в вентиляции. Первыми бросились тушить пожар сотрудники ТРЦ. К моменту прибытия пожарных, в районе 9:00, возгорание было ликвидировано. Что стало причиной пожара Как позже сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 7:24 — горела градирня (устройство для охлаждения воды — прим. URA.RU) на кровле. В «Гринвиче» уточнили, что у установки заклинило мотор, а огонь не распространился, потому что она стоит на расстоянии нескольких метров над крышей. На месте работали 48 человек и 12 единиц техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших и погибших: людей внутри не было — торговый центр работает с 10:00. Спустя час после первых сообщений о ЧП, спасатели разъехались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 10 апреля на пульт МЧС поступило сообщение о том, что на крыше крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра «Гринвич» начался пожар. Как развивались события — в материале URA.RU. Около 8:20 в соцсетях стали появляться сообщения, фото и видео очевидцев. На кадрах виден густой черный дым на крыше здания. Сразу же появились первые версии о причинах возгорания: изначально местные жители предполагали, что загорелись жировые отложения в вентиляции. Первыми бросились тушить пожар сотрудники ТРЦ. К моменту прибытия пожарных, в районе 9:00, возгорание было ликвидировано. Как позже сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 7:24 — горела градирня (устройство для охлаждения воды — прим. URA.RU) на кровле. В «Гринвиче» уточнили, что у установки заклинило мотор, а огонь не распространился, потому что она стоит на расстоянии нескольких метров над крышей. На месте работали 48 человек и 12 единиц техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших и погибших: людей внутри не было — торговый центр работает с 10:00. Спустя час после первых сообщений о ЧП, спасатели разъехались.