В Екатеринбурге загорелся «Гринвич»: как это было

Утром 10 апреля на пульт МЧС поступило сообщение о том, что на крыше крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра «Гринвич» начался пожар. Как развивались события — в материале URA.RU.
Первые сообщения
Около 8:20 в соцсетях стали появляться сообщения, фото и видео очевидцев. На кадрах виден густой черный дым на крыше здания. Сразу же появились первые версии о причинах возгорания: изначально местные жители предполагали, что загорелись жировые отложения в вентиляции.
Первыми бросились тушить пожар сотрудники ТРЦ. К моменту прибытия пожарных, в районе 9:00, возгорание было ликвидировано.
Что стало причиной пожара
Как позже сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 7:24 — горела градирня (устройство для охлаждения воды — прим. URA.RU) на кровле. В «Гринвиче» уточнили, что у установки заклинило мотор, а огонь не распространился, потому что она стоит на расстоянии нескольких метров над крышей.
На месте работали 48 человек и 12 единиц техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших и погибших: людей внутри не было — торговый центр работает с 10:00. Спустя час после первых сообщений о ЧП, спасатели разъехались.
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