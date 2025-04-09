Челябинские водители такси стали зарабатывать по 135 тысяч рублей

Водители Челябинской области стали получать зарплату по 135 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter, регион вошел в список пятнадцати с наибольшим количеством вакансий для таксистов.
«В Челябинской области водителям такси предлагают в среднем 135,1 тысячи рублей. За год сумма зарплатных предложений выросла на 43%», — отметили URA.RU в офисе сервиса.
За последний год объем вакансий для таксистов в Челябинской области показал значительный рост, увеличившись на 77%. Всего за 2024 год было размещено более 21,2 тысячи вакансий для таксистов, что на 58% больше, чем в 2024 году. На рынке профессий это демонстрирует высокий спрос на водителей, прежде всего в логистических компаниях.
Исследования HeadHunter показывают, что в целом по России зафиксирован рост медианной зарплаты для водителей такси на 39%, превысивший 148,4 тысячи рублей. При этом в части регионов водители получают еще больше. В Тюмени таксисты могут рассчитывать на 180 тысяч рублей.
В Челябинской области на одну вакансию претендуют в среднем 7,3 резюме. Показатель находится в пределах нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию). На рынке труда сложилась умеренная конкуренция за рабочие места среди кандидатов на вакансии водителей такси.
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