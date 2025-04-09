09 апреля 2025

Челябинские водители такси стали зарабатывать по 135 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области стало больше вакансий для водителей такси
В Челябинской области стало больше вакансий для водителей такси Фото:

Водители Челябинской области стали получать зарплату по 135 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter, регион вошел в список пятнадцати с наибольшим количеством вакансий для таксистов.

«В Челябинской области водителям такси предлагают в среднем 135,1 тысячи рублей. За год сумма зарплатных предложений выросла на 43%», — отметили URA.RU в офисе сервиса.

За последний год объем вакансий для таксистов в Челябинской области показал значительный рост, увеличившись на 77%. Всего за 2024 год было размещено более 21,2 тысячи вакансий для таксистов, что на 58% больше, чем в 2024 году. На рынке профессий это демонстрирует высокий спрос на водителей, прежде всего в логистических компаниях.

Исследования HeadHunter показывают, что в целом по России зафиксирован рост медианной зарплаты для водителей такси на 39%, превысивший 148,4 тысячи рублей. При этом в части регионов водители получают еще больше. В Тюмени таксисты могут рассчитывать на 180 тысяч рублей.

В Челябинской области на одну вакансию претендуют в среднем 7,3 резюме. Показатель находится в пределах нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию). На рынке труда сложилась умеренная конкуренция за рабочие места среди кандидатов на вакансии водителей такси.

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Водители Челябинской области стали получать зарплату по 135 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter, регион вошел в список пятнадцати с наибольшим количеством вакансий для таксистов. «В Челябинской области водителям такси предлагают в среднем 135,1 тысячи рублей. За год сумма зарплатных предложений выросла на 43%», — отметили URA.RU в офисе сервиса. За последний год объем вакансий для таксистов в Челябинской области показал значительный рост, увеличившись на 77%. Всего за 2024 год было размещено более 21,2 тысячи вакансий для таксистов, что на 58% больше, чем в 2024 году. На рынке профессий это демонстрирует высокий спрос на водителей, прежде всего в логистических компаниях. Исследования HeadHunter показывают, что в целом по России зафиксирован рост медианной зарплаты для водителей такси на 39%, превысивший 148,4 тысячи рублей. При этом в части регионов водители получают еще больше. В Тюмени таксисты могут рассчитывать на 180 тысяч рублей. В Челябинской области на одну вакансию претендуют в среднем 7,3 резюме. Показатель находится в пределах нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию). На рынке труда сложилась умеренная конкуренция за рабочие места среди кандидатов на вакансии водителей такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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