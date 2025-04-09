Губернатор Текслер встретился с экс-мэром Челябинска Котовой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Натальей Котовой. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Сенатор представила итоги работы в 2024 году, а также планы на 2025 год. Также темами обсуждения стали инициативы по изменению федерального законодательства, касающиеся жилищного, градостроительного, земельного и гражданского кодексов», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, обсуждались вопросы переселения граждан из ветхоаварийного жилья. Наталья Котова также рассказала о своей работе в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в состав которого она вошла после наделения полномочиями сенатора.
Котова — первая женщина, ставшая мэром Челябинска. Она работала в этой должности с 2019 по 2024 годы. С сентября прошлого года представляет регион в Совете Федерации.
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