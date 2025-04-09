В ХМАО зарплаты таксистов превысили 150 тысяч рублей

В Югре за год сумма зарплатных предложений водителям такси выросла на 33%. В среднем шоферы получают 153,6 тысяч рублей, сообщили аналитики HeadHunter.
«В ХМАО водителям такси предлагают в среднем 153,6 тысяч рублей, и за год сумма зарплатных предложений выросла на +33%», — рассказали аналитики. Спрос на таксистов также вырос — за год на 118%. На одну вакансию в Югре претендуют в среднем 5,3 резюме, что говорит об умеренной конкуренции за рабочие места на рынке перевозок.
Больше всего смогут заработать таксисты в Дагестане и Северной Осетии — по 190 тысяч рублей, Приморском крае — 187 тысяч рублей. В Волгоградской области средняя зарплата 184 тысячи рублей, в Красноярском крае и Тюмени — по 180 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО зовут работать на корейский завод с зарплатой в 200 тысяч рублей. Рабочим предлагают также бесплатные обеды и общежитие.
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