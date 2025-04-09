09 апреля 2025

В ХМАО зарплаты таксистов превысили 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таксисты в ХМАО зарабатывают свыше 150 тысяч рублей в месяц
Таксисты в ХМАО зарабатывают свыше 150 тысяч рублей в месяц Фото:

В Югре за год сумма зарплатных предложений водителям такси выросла на 33%. В среднем шоферы получают 153,6 тысяч рублей, сообщили аналитики HeadHunter.

«В ХМАО водителям такси предлагают в среднем 153,6 тысяч рублей, и за год сумма зарплатных предложений выросла на +33%», — рассказали аналитики. Спрос на таксистов также вырос — за год на 118%. На одну вакансию в Югре претендуют в среднем 5,3 резюме, что говорит об умеренной конкуренции за рабочие места на рынке перевозок.

Больше всего смогут заработать таксисты в Дагестане и Северной Осетии — по 190 тысяч рублей, Приморском крае — 187 тысяч рублей. В Волгоградской области средняя зарплата 184 тысячи рублей, в Красноярском крае и Тюмени — по 180 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО зовут работать на корейский завод с зарплатой в 200 тысяч рублей. Рабочим предлагают также бесплатные обеды и общежитие.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре за год сумма зарплатных предложений водителям такси выросла на 33%. В среднем шоферы получают 153,6 тысяч рублей, сообщили аналитики HeadHunter. «В ХМАО водителям такси предлагают в среднем 153,6 тысяч рублей, и за год сумма зарплатных предложений выросла на +33%», — рассказали аналитики. Спрос на таксистов также вырос — за год на 118%. На одну вакансию в Югре претендуют в среднем 5,3 резюме, что говорит об умеренной конкуренции за рабочие места на рынке перевозок. Больше всего смогут заработать таксисты в Дагестане и Северной Осетии — по 190 тысяч рублей, Приморском крае — 187 тысяч рублей. В Волгоградской области средняя зарплата 184 тысячи рублей, в Красноярском крае и Тюмени — по 180 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО зовут работать на корейский завод с зарплатой в 200 тысяч рублей. Рабочим предлагают также бесплатные обеды и общежитие.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...