В школу Челябинска ворвался вооруженный мужчина

В школу №145 в Челябинске ворвался неадекватный вооруженный мужчина. Прибывшие росгвардейцы задержали его.
«Мужчина забежал в школу с ножом. Начал кричать и пытаться прорваться через турникеты. Его скрутили», — рассказал URA.RU читатель.
URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там факт подтвердили. Официальная информация будет позднее.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодого человека доставил в Отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову с тревожной кнопки. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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