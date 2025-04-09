09 апреля 2025

В школу Челябинска ворвался вооруженный мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Неадеквата с ножом задержали
Неадеквата с ножом задержали Фото:

В школу №145 в Челябинске ворвался неадекватный вооруженный мужчина. Прибывшие росгвардейцы задержали его.

«Мужчина забежал в школу с ножом. Начал кричать и пытаться прорваться через турникеты. Его скрутили», — рассказал URA.RU читатель.

URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там факт подтвердили. Официальная информация будет позднее.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодого человека доставил в Отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову с тревожной кнопки. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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В школу №145 в Челябинске ворвался неадекватный вооруженный мужчина. Прибывшие росгвардейцы задержали его. «Мужчина забежал в школу с ножом. Начал кричать и пытаться прорваться через турникеты. Его скрутили», — рассказал URA.RU читатель. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там факт подтвердили. Официальная информация будет позднее. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодого человека доставил в Отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову с тревожной кнопки. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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