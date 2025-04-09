В Перми рухнули цены на аренду жилья

С января по март 2025 года в Перми подешевела аренда жилья на долгий срок. Средняя ставка снизилась на 7,7%, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Яндекс Аренда».
«В Перми по итогам марта 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности составила 29 тысяч рублей. За квартал показатель снизился на 7,7%», — сказано в сообщении.
Уточняется, что интерес к съемному жилью вырос. Пермяки стали чаще просматривать объявления об аренде квартир. Также увеличилось количество сдаваемых объектов. По сравнению с концом 2024 года, этот показатель вырос на 6,3%. По мнению аналитиков, рост спроса и предложения связан с сезонной активностью. «Предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников, в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
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