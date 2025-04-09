09 апреля 2025

На двух участках трассы М-5 в Челябинской области введено реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение введено на нескольких участках
Ограничение введено на нескольких участках Фото:

В Ашинском и Чебаркульском районах Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» введено реверсивное движение из-за ремонта. Еще на двух участках — в Саткинском районе и около Атляна — ведется ямочный ремонт, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Обращаем внимание водителей! На трассе М-5 „Урал“ в Челябинской области 10 апреля ведутся ремонтные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Ашинском районе на 1585 километре трассы проводится ремонт дорожного покрытия в местах пучинообразования. На участке введено реверсивное движение. В Чебаркульском районе на 1818 километре трассы М-5 «Урал» идет фрезеровка дорожного покрытия, также введено реверсивное движение на участке. В Саткинском районе на 1713 — 1710 километрах федеральной трассы и в районе Атляна (1777 — 1778 километр) проводится ямочный ремонт.

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В Ашинском и Чебаркульском районах Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» введено реверсивное движение из-за ремонта. Еще на двух участках — в Саткинском районе и около Атляна — ведется ямочный ремонт, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Обращаем внимание водителей! На трассе М-5 „Урал“ в Челябинской области 10 апреля ведутся ремонтные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Ашинском районе на 1585 километре трассы проводится ремонт дорожного покрытия в местах пучинообразования. На участке введено реверсивное движение. В Чебаркульском районе на 1818 километре трассы М-5 «Урал» идет фрезеровка дорожного покрытия, также введено реверсивное движение на участке. В Саткинском районе на 1713 — 1710 километрах федеральной трассы и в районе Атляна (1777 — 1778 километр) проводится ямочный ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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