В Серов, где нашли женскую голову, прибыли сыщики из свердловского главка МВД. Видео

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Виды Пермского края, осенний лес, белый мох
Силовики и волонтеры продолжают поиск останков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

В Серов, где нашли женскую голову, прибыли кинологи из ГУ МВД по Свердловской области. Силовики и спасатели продолжают поиск других останков, сказал источник URA.RU в силовой среде.

«Кинологи с собаками уже прочесали более 15 километров. Зацепок пока нет. Все ждут результаты экспертизы, которая может ответить на многие вопросы. К примеру, голову отрезали или это результат действий дикого животного», — сообщил собеседник агентства.

По словам руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СК России подполковника Владимира Быстрых, жуткую находку обнаружили 7 апреля (ранее сообщалось о 8 апреле). Это произошло в лесу возле коллективного сада «Ягодка».

Ранее сообщалось, что голова может принадлежать некой 44-летней женщине, которая пропала в начале марта. Но сведения разбили ее родные и несколько источников URA.RU. Всю информацию по теме агентство собирает в этом сюжете.

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В Серов, где нашли женскую голову, прибыли кинологи из ГУ МВД по Свердловской области. Силовики и спасатели продолжают поиск других останков, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Кинологи с собаками уже прочесали более 15 километров. Зацепок пока нет. Все ждут результаты экспертизы, которая может ответить на многие вопросы. К примеру, голову отрезали или это результат действий дикого животного», — сообщил собеседник агентства. По словам руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СК России подполковника Владимира Быстрых, жуткую находку обнаружили 7 апреля (ранее сообщалось о 8 апреле). Это произошло в лесу возле коллективного сада «Ягодка». Ранее сообщалось, что голова может принадлежать некой 44-летней женщине, которая пропала в начале марта. Но сведения разбили ее родные и несколько источников URA.RU. Всю информацию по теме агентство собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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