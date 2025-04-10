Силовики и волонтеры продолжают поиск останков (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову

В Серов, где нашли женскую голову, прибыли кинологи из ГУ МВД по Свердловской области. Силовики и спасатели продолжают поиск других останков, сказал источник URA.RU в силовой среде.

«Кинологи с собаками уже прочесали более 15 километров. Зацепок пока нет. Все ждут результаты экспертизы, которая может ответить на многие вопросы. К примеру, голову отрезали или это результат действий дикого животного», — сообщил собеседник агентства.

По словам руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СК России подполковника Владимира Быстрых, жуткую находку обнаружили 7 апреля (ранее сообщалось о 8 апреле). Это произошло в лесу возле коллективного сада «Ягодка».

Ранее сообщалось, что голова может принадлежать некой 44-летней женщине, которая пропала в начале марта. Но сведения разбили ее родные и несколько источников URA.RU. Всю информацию по теме агентство собирает в этом сюжете.