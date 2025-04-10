ВС РФ успешно испытали уникальные дроны «Гортензия» в зоне СВО

Десятки новых FPV-дронов «Гортензия» на оптоволокне были успешно опробованы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Гортензия». В ходе тестирования были использованы модели «Гортензия 7» и «Гортензия 10», которые показали высокую эффективность и получили положительные отзывы от военнослужащих.
«В зоне СВО успешно протестированы десятки образцов нового оптоволоконного дрона „Гортензия 7“ и „Гортензия 10“. „Гортензия 7“ имеет дальность оптоволокна 5-10 км, „Гортензия 10“ — до 30 км длина оптоволокна», — сообщили ТАСС в организации. Там же отметили, что первая боевая партия дронов уже поставлена в зону СВО, военнослужащие отозвались о них положительно.
При создании дронов были реализованы инновационные решения. Например, дрон оснащен гибридной системой связи, позволяющей переключаться между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора, что значительно увеличивает его эффективность на поле боя. В случае обрыва оптоволокна дрон продолжит работу по радиоканалу, что позволяет сохранить аппарат для последующего использования.
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