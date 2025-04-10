Гордеев снизил свою долю в ПИК до 15%

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У Гордеева осталось только 15% акций ПИК вместо 60% в 2022 году
У Гордеева осталось только 15% акций ПИК вместо 60% в 2022 году Фото:

Сергей Гордеев уменьшил свою долю в крупном девелопере ПИК до 15,15%. Об этом сообщают источники «Ведомостей».

«Представитель Гордеева подтвердил информацию, уточнив, что часть его пакета была продана группе российских инвесторов, не входящих в санкционные списки. Их имена собеседник не раскрыл», — говорится в материале. Отмечается, что в итоге у Гордеева 15,15% акций компаний. сан

Дополнительно представитель уточнил, что Гордеев больше не участвует в операционном управлении ПИК с сентября 2022 года. Однако он намерен сосредоточится на других проектах, преимущественно в сфере IT.

В 2022 году Гордееву принадлежало почти 60% акций ПИК. Затем осенью его доля снизилась почти в два раза — он продал активы паевому фонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1». 

ПИК — крупнейший девелопер России. Компания начала работу еще в 1994 году. Сейчас на стадии строительства у ПИК находится более четырех миллионов квадратных километров. 

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Сергей Гордеев уменьшил свою долю в крупном девелопере ПИК до 15,15%. Об этом сообщают источники «Ведомостей». «Представитель Гордеева подтвердил информацию, уточнив, что часть его пакета была продана группе российских инвесторов, не входящих в санкционные списки. Их имена собеседник не раскрыл», — говорится в материале. Отмечается, что в итоге у Гордеева 15,15% акций компаний. сан Дополнительно представитель уточнил, что Гордеев больше не участвует в операционном управлении ПИК с сентября 2022 года. Однако он намерен сосредоточится на других проектах, преимущественно в сфере IT. В 2022 году Гордееву принадлежало почти 60% акций ПИК. Затем осенью его доля снизилась почти в два раза — он продал активы паевому фонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1».  ПИК — крупнейший девелопер России. Компания начала работу еще в 1994 году. Сейчас на стадии строительства у ПИК находится более четырех миллионов квадратных километров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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