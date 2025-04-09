09 апреля 2025

На одном из заводов в Миассе погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина суицида не связана с профессиональной деятельностью погибшего
Причина суицида не связана с профессиональной деятельностью погибшего Фото:

В Миассе Челябинской области сотрудник автозавода «Урал» совершил самоубийство на рабочем месте. Причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью, сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода.

«Точно известно одно — причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью. Рассматривается версия личных жизненных обстоятельств, созданная рабочая группа плотно работает с родителями погибшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода «Урал».

Инцидент произошел накануне. Внутренняя проверка, организованная на предприятии, изучает все обстоятельства произошедшего.

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В Миассе Челябинской области сотрудник автозавода «Урал» совершил самоубийство на рабочем месте. Причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью, сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода. «Точно известно одно — причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью. Рассматривается версия личных жизненных обстоятельств, созданная рабочая группа плотно работает с родителями погибшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода «Урал». Инцидент произошел накануне. Внутренняя проверка, организованная на предприятии, изучает все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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