На одном из заводов в Миассе погиб рабочий

В Миассе Челябинской области сотрудник автозавода «Урал» совершил самоубийство на рабочем месте. Причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью, сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода.
«Точно известно одно — причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью. Рассматривается версия личных жизненных обстоятельств, созданная рабочая группа плотно работает с родителями погибшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода «Урал».
Инцидент произошел накануне. Внутренняя проверка, организованная на предприятии, изучает все обстоятельства произошедшего.
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