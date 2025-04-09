Тюменцам массово приходят штрафы из-за новых камер на объездной

За неделю работы новые камеры на объездной в Тюмени выявили более 30-ти тысяч нарушений скоростного режима. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции. Видеокамеры установили 6 апреля между Червишевским и Московским трактами.
«За шесть дней работы камеры на третьем километре автодороги Обход Тюмени выявили более 30-ти тысяч фактов превышения скоростного режима. Автомобилисты регулярно превышают здесь установленный в населенных пунктах порог разрешенной скорости — 60 километров в час. Эти нарушения приводят к ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на другом участке объездной дороге (в районе улицы Федюнинского) снизили максимальную скорость до 40 километров в час. Ограничение будет действовать до окончания дорожных работ, которые запланированы в этом году
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