09 апреля 2025

Тюменцам массово приходят штрафы из-за новых камер на объездной

В Тюмени водители на объездной нарушили скоростной режим 30 тысяч раз за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Видеокамеры установили 6 апреля между Червишевским и Московским трактами
Видеокамеры установили 6 апреля между Червишевским и Московским трактами Фото:

За неделю работы новые камеры на объездной в Тюмени выявили более 30-ти тысяч нарушений скоростного режима. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции. Видеокамеры установили 6 апреля между Червишевским и Московским трактами.

«За шесть дней работы камеры на третьем километре автодороги Обход Тюмени выявили более 30-ти тысяч фактов превышения скоростного режима. Автомобилисты регулярно превышают здесь установленный в населенных пунктах порог разрешенной скорости — 60 километров в час. Эти нарушения приводят к ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на другом участке объездной дороге (в районе улицы Федюнинского) снизили максимальную скорость до 40 километров в час. Ограничение будет действовать до окончания дорожных работ, которые запланированы в этом году

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За неделю работы новые камеры на объездной в Тюмени выявили более 30-ти тысяч нарушений скоростного режима. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции. Видеокамеры установили 6 апреля между Червишевским и Московским трактами. «За шесть дней работы камеры на третьем километре автодороги Обход Тюмени выявили более 30-ти тысяч фактов превышения скоростного режима. Автомобилисты регулярно превышают здесь установленный в населенных пунктах порог разрешенной скорости — 60 километров в час. Эти нарушения приводят к ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на другом участке объездной дороге (в районе улицы Федюнинского) снизили максимальную скорость до 40 километров в час. Ограничение будет действовать до окончания дорожных работ, которые запланированы в этом году
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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