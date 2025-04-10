10 апреля 2025

Челябинцы два года будут объезжать одну из самых быстрых дорог города. Скрин

В Челябинске на два года перекроют проспект Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Тюмень, объезд, ремонт дороги, объезд справа, ремонт дорог, ремонтные работы, объезд дороги
Работы займут около двух лет Фото:

В Челябинске с 12 апреля и на предстоящие два года будет перекрыт проезд автомобилей по проспекту Победы, который является одной из самых быстрых улиц для проезда по городу. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите на карточках URA.RU.

«С 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева — Краснознаменная по проспекту Победы. Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту», — уточнили в пресс-службе областного миндора.

В этом месте стартует строительство участка будущей линии метротрамвая: специалисты займутся выносом коммуникаций и обустройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Трамвайные маршруты останутся неизменными, к домам и предприятиям проезд сохранят. Работы проводит подрядчик АО «Моспроект-3».

Два года этот участок нужно будет объезжать
Два года этот участок нужно будет объезжать
Здесь займутся обустройством начала туннеля для метротрамвая
Здесь займутся обустройством начала туннеля для метротрамвая

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В Челябинске с 12 апреля и на предстоящие два года будет перекрыт проезд автомобилей по проспекту Победы, который является одной из самых быстрых улиц для проезда по городу. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите на карточках URA.RU. «С 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева — Краснознаменная по проспекту Победы. Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту», — уточнили в пресс-службе областного миндора. В этом месте стартует строительство участка будущей линии метротрамвая: специалисты займутся выносом коммуникаций и обустройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Трамвайные маршруты останутся неизменными, к домам и предприятиям проезд сохранят. Работы проводит подрядчик АО «Моспроект-3».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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