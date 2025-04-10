Челябинцы два года будут объезжать одну из самых быстрых дорог города. Скрин

В Челябинске на два года перекроют проспект Победы

11 апреля 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Работы займут около двух лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с 12 апреля и на предстоящие два года будет перекрыт проезд автомобилей по проспекту Победы, который является одной из самых быстрых улиц для проезда по городу. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите на карточках URA.RU. «С 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева — Краснознаменная по проспекту Победы. Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту», — уточнили в пресс-службе областного миндора. В этом месте стартует строительство участка будущей линии метротрамвая: специалисты займутся выносом коммуникаций и обустройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Трамвайные маршруты останутся неизменными, к домам и предприятиям проезд сохранят. Работы проводит подрядчик АО «Моспроект-3». Два года этот участок нужно будет объезжать Редакция URA.RU Здесь займутся обустройством начала туннеля для метротрамвая Редакция URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 12 апреля и на предстоящие два года будет перекрыт проезд автомобилей по проспекту Победы, который является одной из самых быстрых улиц для проезда по городу. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите на карточках URA.RU. «С 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева — Краснознаменная по проспекту Победы. Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту», — уточнили в пресс-службе областного миндора. В этом месте стартует строительство участка будущей линии метротрамвая: специалисты займутся выносом коммуникаций и обустройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Трамвайные маршруты останутся неизменными, к домам и предприятиям проезд сохранят. Работы проводит подрядчик АО «Моспроект-3».