Подозреваемой в жестоком убийстве пенсионерки молотком пермячке избрали меру пресечения

Подозреваемой в жестоком убийстве пенсионерки молотком 37-летней пермячке избрали меру пресечения. Ее отправили в СИЗО до 17 мая.
«Женщину заключили под стражу. Об этом ходатайствовало следствие», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
По версии следствия, преступление произошло утром 17 марта 2025 года в Орджоникидзевском районе города. Злоумышленница проникла в квартиру, потребовала деньги и нанесла пенсионерке удары молотком по голове. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм. После убийства подозреваемая скрылась с двумя тысячами рублей, но благодаря оперативной работе следователей СК РФ ее личность и местонахождение были установлены. Следствие квалифицировало дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).
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