В Перми задержана 37-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве пожилой женщины в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
«Преступление произошло утром 17 марта 2025 года: злоумышленница проникла в квартиру, потребовала деньги и нанесла пенсионерке удары молотком по голове. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм. После убийства подозреваемая скрылась, но благодаря оперативной работе следователей СК РФ ее личность и местонахождение были установлены», — сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.
Следствие квалифицировало дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). В ближайшее время женщине предъявят обвинение, а следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. Расследование продолжается.
URA.RU сообщало подробности инцидента. Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке ворвалась некая женщина и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала. Пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию. Позже, несмотря на усилия медиков, она скончалась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
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