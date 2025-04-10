ВСУ повредили газопровод в Белгородской области

Газопровод поврежден в результате атаки ВСУ (фото из архива)
Минобороны подтвердило факт повреждения газопровода в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Объект расположен в Шебекино.
«Поврежден распределительный наземный газопровод низкого давления», — говорится в сводке оборонного ведомства. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение Белгород».
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