ВСУ повредили газопровод в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газопровод поврежден в результате атаки ВСУ (фото из архива)
Газопровод поврежден в результате атаки ВСУ (фото из архива) Фото:

Минобороны подтвердило факт повреждения газопровода в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Объект расположен в Шебекино.

«Поврежден распределительный наземный газопровод низкого давления», — говорится в сводке оборонного ведомства. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны подтвердило факт повреждения газопровода в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Объект расположен в Шебекино. «Поврежден распределительный наземный газопровод низкого давления», — говорится в сводке оборонного ведомства. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение Белгород».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...