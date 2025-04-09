Замглавы «Мостотреста» в Петербурге задержан за взятку в 1,2 миллиона

В Петербурге задержали заместителя начальника управления имущества и арендных отношений ГБУ «Мостотрест», ответственного за контроль использования набережных, по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«12 марта фигурант, находясь на Невском проспекте, выдвинул требование индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги перевозки пассажиров водным транспортом о передачи ему взятки в размере одного миллиона 260 тысяч рублей на весь период навигации до ноября 2025 года», — пишет ГСУ СК по Петербургу в официальном telegram-канале. Взятка должна была передаваться в два этапа: в начале и в конце сезона навигации. Эти деньги якобы обеспечили бы, что должностное лицо не выявит нарушений правил использования части набережной Канала Грибоедова и не привлечет предпринимателя к ответственности за незаконное использование этого участка. По данным источника 78.ru, задержан был заместитель начальника управления имущества и арендных отношений СПб ГБУ «Мостотрест».
Задержание произошло восьмого апреля при попытке передачи первой части взятки в размере 630 тысяч рублей. Операция была проведена сотрудниками ФСБ в момент передачи денег. Подозреваемому уже предъявлено обвинение, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
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