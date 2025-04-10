Песков раскрыл, будет ли обсуждаться Украина переговорах РФ и США

Песков: тема украинского вопроса не будет обсуждаться на переговорах РФ и США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский вопрос не является предметом для обсуждения на переговорах делегаций РФ и США, заявил Песков
Украинский вопрос не является предметом для обсуждения на переговорах делегаций РФ и США, заявил Песков Фото:

Тема украинского вопроса не будет обсуждаться в ходе переговоров России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах», — сказал Песков во время пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь отметил, что временных рамок по этой теме нет. Но есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем решении договоренностей. Это возможно лишь при соблюдении интересов сторон, подчеркнул представитель президента.

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Тема украинского вопроса не будет обсуждаться в ходе переговоров России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах», — сказал Песков во время пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что временных рамок по этой теме нет. Но есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем решении договоренностей. Это возможно лишь при соблюдении интересов сторон, подчеркнул представитель президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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