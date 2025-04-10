Песков раскрыл, будет ли обсуждаться Украина переговорах РФ и США

Тема украинского вопроса не будет обсуждаться в ходе переговоров России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах», — сказал Песков во время пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь отметил, что временных рамок по этой теме нет. Но есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем решении договоренностей. Это возможно лишь при соблюдении интересов сторон, подчеркнул представитель президента.
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