09 апреля 2025

В Тюмени из-за ДТП заблокирован проезд в сторону «Стрелы». Скрин

В Тюмени образовалась пробка на улице Трактовой из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП заблокировало проезд в сторону моста
ДТП заблокировало проезд в сторону моста Фото:

В Тюмени в районе Трактовой и Червишевского тракта образовался дорожный затор из-за ДТП. Заблокирован проезд в сторону «Стрелы». Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.

«Левый ряд, средний ряд. ДТП, полностью перекрыли проезд в сторону развязки на Трактовую», — написал пользователь Дмитрий Агапов в приложении.

Пробка растянулась от улицы Зои Космодемьянской до сквера Железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, информации о ДТП у ведомства нет. 

Пробка образовалась на улице Трактовой.
Пробка образовалась на улице Трактовой.
Фото:

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В Тюмени в районе Трактовой и Червишевского тракта образовался дорожный затор из-за ДТП. Заблокирован проезд в сторону «Стрелы». Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС. «Левый ряд, средний ряд. ДТП, полностью перекрыли проезд в сторону развязки на Трактовую», — написал пользователь Дмитрий Агапов в приложении. Пробка растянулась от улицы Зои Космодемьянской до сквера Железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, информации о ДТП у ведомства нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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