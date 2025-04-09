ДТП заблокировало проезд в сторону моста
В Тюмени в районе Трактовой и Червишевского тракта образовался дорожный затор из-за ДТП. Заблокирован проезд в сторону «Стрелы». Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.
«Левый ряд, средний ряд. ДТП, полностью перекрыли проезд в сторону развязки на Трактовую», — написал пользователь Дмитрий Агапов в приложении.
Пробка растянулась от улицы Зои Космодемьянской до сквера Железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, информации о ДТП у ведомства нет.
Пробка образовалась на улице Трактовой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!