Челябинцы отказываются покупать табак на маркетплейсах

Жители Челябинска отказываются приобретать табак на маркетплейсах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «СДЭК», товар вошел в список наименее востребованных у покупателей.
«Самыми непопулярными среди челябинцев стали табачная продукция и электронные сигареты. Их покупают всего 4% респондентов», — пояснили URA.RU в компании.
Среди самых востребованных продуктов — товары для дома и интерьера (56%), одежда и обувь (50%), косметика и средства гигиены (38%). Также достаточно высокий спрос проявился на гаджеты и технику, которые составили 30% онлайн-заказов.
Большинство жителей предпочли самовывоз товаров из точек выдачи. Регион стал лидером по популярности этого способа доставки. Область стала единственной в стране, где уровень поддержки такого способа выкупа достигла 100%. Несколько меньше на пункты выдачи готовы ходить в Красноярском крае (91%), Самаре (90%) и Уфе (87%).
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