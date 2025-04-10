Челябинцы отказываются покупать табак на маркетплейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Табак стал самой малопривлекательной категорией на маркетплейсах среди челябинцев
Табак стал самой малопривлекательной категорией на маркетплейсах среди челябинцев Фото:

Жители Челябинска отказываются приобретать табак на маркетплейсах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «СДЭК», товар вошел в список наименее востребованных у покупателей.

«Самыми непопулярными среди челябинцев стали табачная продукция и электронные сигареты. Их покупают всего 4% респондентов», — пояснили URA.RU в компании.

Среди самых востребованных продуктов — товары для дома и интерьера (56%), одежда и обувь (50%), косметика и средства гигиены (38%). Также достаточно высокий спрос проявился на гаджеты и технику, которые составили 30% онлайн-заказов.

Большинство жителей предпочли самовывоз товаров из точек выдачи. Регион стал лидером по популярности этого способа доставки. Область стала единственной в стране, где уровень поддержки такого способа выкупа достигла 100%. Несколько меньше на пункты выдачи готовы ходить в Красноярском крае (91%), Самаре (90%) и Уфе (87%).

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Жители Челябинска отказываются приобретать табак на маркетплейсах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «СДЭК», товар вошел в список наименее востребованных у покупателей. «Самыми непопулярными среди челябинцев стали табачная продукция и электронные сигареты. Их покупают всего 4% респондентов», — пояснили URA.RU в компании. Среди самых востребованных продуктов — товары для дома и интерьера (56%), одежда и обувь (50%), косметика и средства гигиены (38%). Также достаточно высокий спрос проявился на гаджеты и технику, которые составили 30% онлайн-заказов. Большинство жителей предпочли самовывоз товаров из точек выдачи. Регион стал лидером по популярности этого способа доставки. Область стала единственной в стране, где уровень поддержки такого способа выкупа достигла 100%. Несколько меньше на пункты выдачи готовы ходить в Красноярском крае (91%), Самаре (90%) и Уфе (87%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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