В курганском округе из-за детской шалости сгорела постройка

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Всего было потушено 18 пожаров за сутки
Всего было потушено 18 пожаров за сутки Фото:
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Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

За последние сутки в Курганской области было успешно ликвидировано 18 пожаров, среди которых постройка, которую подожгли дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области.

В одном из инцидентов, в поселке Старый Просвет Кетовского района, пожар возник в хозяйственной постройке из-за детской шалости с огнем. «Пламя на 40 квадратах за 18 минут ликвидировали пять специалистов и одна единица техники МЧС России. Предварительная причина пожара: шалость с огнем детей», — сообщает ведомство.

Помимо этого случая, за сутки были ликвидированы 11 ландшафтных пожаров и 5 возгораний мусора. Также сотрудники МЧС дважды участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники курганского МЧС  напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и использования исправного электрооборудования.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за выходные спасатели потушили 23 пожара. Среди них: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары.

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За последние сутки в Курганской области было успешно ликвидировано 18 пожаров, среди которых постройка, которую подожгли дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области. В одном из инцидентов, в поселке Старый Просвет Кетовского района, пожар возник в хозяйственной постройке из-за детской шалости с огнем. «Пламя на 40 квадратах за 18 минут ликвидировали пять специалистов и одна единица техники МЧС России. Предварительная причина пожара: шалость с огнем детей», — сообщает ведомство. Помимо этого случая, за сутки были ликвидированы 11 ландшафтных пожаров и 5 возгораний мусора. Также сотрудники МЧС дважды участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники курганского МЧС  напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и использования исправного электрооборудования. Для нарушителей предусмотрены штрафы: разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за выходные спасатели потушили 23 пожара. Среди них: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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