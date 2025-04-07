В Курганской области за выходные спасатели потушили 23 пожара

За минувшие выходные в Курганской области спасатели потушили 23 пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.
Среди пожаров: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары. В частности, на производстве в Кургане пожарные столкнулись с огнем, причиной которого стало нарушение технологического процесса. «Прочие причины пожаров: неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожность при курении, поджог», — пишет ведомство.
Кроме того, за выходные в регионе были зафиксированы возгорания надворных построек и мусора. Ведомство активно напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и правил эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские спасатели за выходные потушили 14 пожаров, не допустив жертв. Были зафиксированы возгорания бани, жилых домов, мусора и семь ландшафтных пожаров.
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