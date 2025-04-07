В Курганской области за выходные спасатели потушили 23 пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди пожаров: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары
Среди пожаров: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары Фото:

За минувшие выходные в Курганской области спасатели потушили 23 пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.

Среди пожаров: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары. В частности, на производстве в Кургане пожарные столкнулись с огнем, причиной которого стало нарушение технологического процесса. «Прочие причины пожаров: неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожность при курении, поджог», — пишет ведомство.

Кроме того, за выходные в регионе были зафиксированы возгорания надворных построек и мусора. Ведомство активно напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и правил эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские спасатели за выходные потушили 14 пожаров, не допустив жертв. Были зафиксированы возгорания бани, жилых домов, мусора и семь ландшафтных пожаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За минувшие выходные в Курганской области спасатели потушили 23 пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области. Среди пожаров: возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары. В частности, на производстве в Кургане пожарные столкнулись с огнем, причиной которого стало нарушение технологического процесса. «Прочие причины пожаров: неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожность при курении, поджог», — пишет ведомство. Кроме того, за выходные в регионе были зафиксированы возгорания надворных построек и мусора. Ведомство активно напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и правил эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов. Ранее URA.RU сообщало, что курганские спасатели за выходные потушили 14 пожаров, не допустив жертв. Были зафиксированы возгорания бани, жилых домов, мусора и семь ландшафтных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...