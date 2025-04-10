Shaman временно станет учителем музыки

Shaman проведет открытый урок музыки в подмосковном лицее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman проведет открытый урок «Звуки родного края»
Shaman проведет открытый урок «Звуки родного края» Фото:

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) проведет музыкальный мастер-класс на тему «Звуки родного края» для учащихся Физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный. Мероприятие запланировано на 17 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов. 

«В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы состоится открытый урок музыки „Звуки родного края“ в поддержку инициативы о включении патриотических песен современных исполнителей в школьную программу уроков музыки. Участие в мероприятии примет заслуженный артист России Ярослав Дронов», — заявил Колунов для РИА Новости. 

Депутат поделился, что в рамках мастер-класса ученики 7-8 классов рассмотрят музыкальные произведения, посвященные теме родины, и обсудят их значение для общества. В качестве примера будет проанализирована песня Shaman «Моя Россия». Школьники изучат текст и музыкальные элементы композиции, а затем исполнят ее хором вместе с артистом.

Еще в марте 2025 года Shaman провел аналогичный урок в родной гимназии города Новомосковска Тульской области. Тогда занятие было посвящено современной патриотической музыке.

Кроме того, в учебные программы школ Череповца было введено изучение биографии и творчества Ярослава Дронова. Это решение стало частью широкой дискуссии Минпросвещения и законодательных органов о включении произведений артистов с патриотической направленностью в образовательный курс. Согласно информации из чатов для родителей, в некоторых школах города уже начались занятия, на которых ученики знакомятся с жизненным путем артиста и изучают его песни. Отмечается, что младшеклассники смотрят фотографии певца, им проводят беседы о его карьере. Также предлагается включить текст песни «Я русский» в школьные тетради по музыке вместе с текстом государственного гимна России, передает Cher-Poisk.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) проведет музыкальный мастер-класс на тему «Звуки родного края» для учащихся Физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный. Мероприятие запланировано на 17 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.  «В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы состоится открытый урок музыки „Звуки родного края“ в поддержку инициативы о включении патриотических песен современных исполнителей в школьную программу уроков музыки. Участие в мероприятии примет заслуженный артист России Ярослав Дронов», — заявил Колунов для РИА Новости.  Депутат поделился, что в рамках мастер-класса ученики 7-8 классов рассмотрят музыкальные произведения, посвященные теме родины, и обсудят их значение для общества. В качестве примера будет проанализирована песня Shaman «Моя Россия». Школьники изучат текст и музыкальные элементы композиции, а затем исполнят ее хором вместе с артистом. Еще в марте 2025 года Shaman провел аналогичный урок в родной гимназии города Новомосковска Тульской области. Тогда занятие было посвящено современной патриотической музыке. Кроме того, в учебные программы школ Череповца было введено изучение биографии и творчества Ярослава Дронова. Это решение стало частью широкой дискуссии Минпросвещения и законодательных органов о включении произведений артистов с патриотической направленностью в образовательный курс. Согласно информации из чатов для родителей, в некоторых школах города уже начались занятия, на которых ученики знакомятся с жизненным путем артиста и изучают его песни. Отмечается, что младшеклассники смотрят фотографии певца, им проводят беседы о его карьере. Также предлагается включить текст песни «Я русский» в школьные тетради по музыке вместе с текстом государственного гимна России, передает Cher-Poisk.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...