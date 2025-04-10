Shaman временно станет учителем музыки

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) проведет музыкальный мастер-класс на тему «Звуки родного края» для учащихся Физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный. Мероприятие запланировано на 17 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
«В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы состоится открытый урок музыки „Звуки родного края“ в поддержку инициативы о включении патриотических песен современных исполнителей в школьную программу уроков музыки. Участие в мероприятии примет заслуженный артист России Ярослав Дронов», — заявил Колунов для РИА Новости.
Депутат поделился, что в рамках мастер-класса ученики 7-8 классов рассмотрят музыкальные произведения, посвященные теме родины, и обсудят их значение для общества. В качестве примера будет проанализирована песня Shaman «Моя Россия». Школьники изучат текст и музыкальные элементы композиции, а затем исполнят ее хором вместе с артистом.
Еще в марте 2025 года Shaman провел аналогичный урок в родной гимназии города Новомосковска Тульской области. Тогда занятие было посвящено современной патриотической музыке.
Кроме того, в учебные программы школ Череповца было введено изучение биографии и творчества Ярослава Дронова. Это решение стало частью широкой дискуссии Минпросвещения и законодательных органов о включении произведений артистов с патриотической направленностью в образовательный курс. Согласно информации из чатов для родителей, в некоторых школах города уже начались занятия, на которых ученики знакомятся с жизненным путем артиста и изучают его песни. Отмечается, что младшеклассники смотрят фотографии певца, им проводят беседы о его карьере. Также предлагается включить текст песни «Я русский» в школьные тетради по музыке вместе с текстом государственного гимна России, передает Cher-Poisk.ru.
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