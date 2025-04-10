Губернатор ХМАО дал поручения подчиненным по борьбе с предстоящим паводком

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вместе с руководителями профильных департаментов и управлений обсудили работу служб по подготовке к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду. Об этом сообщил сам глава округа.
«Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам проверки, проведенной главным управлением МЧС России, силы и средства региона готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также определены пункты для временного переселения людей в случае угрозы подтопления вместимостью более 9 000 человек. Особое внимание оказывается помощи гражданам, пострадавшим из-за ЧС.
В прошлые годы из-за отсутствия должного вывоза снега возникали заторы, которые приводили к подтоплению. В связи с этим главам муниципальных образований губернатор поручил лично контролировать процесс работ по вывозу снега во время паводка.
В рамках подготовки к пожароопасному периоду в Югре были утверждены планы тушения ландшафтных пожаров, который предусматривает привлечение на тушение возгораний 1 966 человек и 704 единиц техники. Всего в округе 193 населенных пункта, подверженных угрозе лесных пожаров.
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