Губернатор ХМАО дал поручения подчиненным по борьбе с предстоящим паводком

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Руслан Кухарук провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Руслан Кухарук провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вместе с руководителями профильных департаментов и управлений обсудили работу служб по подготовке к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду. Об этом сообщил сам глава округа.

«Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам проверки, проведенной главным управлением МЧС России, силы и средства региона готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также определены пункты для временного переселения людей в случае угрозы подтопления вместимостью более 9 000 человек. Особое внимание оказывается помощи гражданам, пострадавшим из-за ЧС.

В прошлые годы из-за отсутствия должного вывоза снега возникали заторы, которые приводили к подтоплению. В связи с этим главам муниципальных образований губернатор поручил лично контролировать процесс работ по вывозу снега во время паводка.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в Югре были утверждены планы тушения ландшафтных пожаров, который предусматривает привлечение на тушение возгораний 1 966 человек и 704 единиц техники. Всего в округе 193 населенных пункта, подверженных угрозе лесных пожаров.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вместе с руководителями профильных департаментов и управлений обсудили работу служб по подготовке к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду. Об этом сообщил сам глава округа. «Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам проверки, проведенной главным управлением МЧС России, силы и средства региона готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также определены пункты для временного переселения людей в случае угрозы подтопления вместимостью более 9 000 человек. Особое внимание оказывается помощи гражданам, пострадавшим из-за ЧС. В прошлые годы из-за отсутствия должного вывоза снега возникали заторы, которые приводили к подтоплению. В связи с этим главам муниципальных образований губернатор поручил лично контролировать процесс работ по вывозу снега во время паводка. В рамках подготовки к пожароопасному периоду в Югре были утверждены планы тушения ландшафтных пожаров, который предусматривает привлечение на тушение возгораний 1 966 человек и 704 единиц техники. Всего в округе 193 населенных пункта, подверженных угрозе лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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