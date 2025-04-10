В Екатеринбурге спецназ пришел с обысками в фирму из реестра ФСБ

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Силовики якобы уже приходили к фирме накануне
Силовики якобы уже приходили к фирме накануне Фото:

Бойцы СОБР нагрянули с обысками в строительную фирму «Нартекс» в Екатеринбурге на ул. Громова, 24, передает корреспондент URA.RU. При нем спецназовец зашел в здание с ломом и кувалдой.

У «Нартекса» есть лицензия от ФСБ, которая позволяет проводить работы, связанные с гостайной. «С 2009 года компания „Нартекс“ входит в реестр организаций 7-й службы ФСБ России (центральный аппарат управления), которые имеют право на участие в закрытых аукционах для нужд ФСБ России», — говорится на сайте компании.

По словам охранника, силовики приезжали к офиснику и 9 апреля. «Стабильно раз в месяц приезжают», — поделился мужчина.

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Бойцы СОБР нагрянули с обысками в строительную фирму «Нартекс» в Екатеринбурге на ул. Громова, 24, передает корреспондент URA.RU. При нем спецназовец зашел в здание с ломом и кувалдой. У «Нартекса» есть лицензия от ФСБ, которая позволяет проводить работы, связанные с гостайной. «С 2009 года компания „Нартекс“ входит в реестр организаций 7-й службы ФСБ России (центральный аппарат управления), которые имеют право на участие в закрытых аукционах для нужд ФСБ России», — говорится на сайте компании. По словам охранника, силовики приезжали к офиснику и 9 апреля. «Стабильно раз в месяц приезжают», — поделился мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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