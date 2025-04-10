Песков отреагировал на слова жены, что недостаточно защищает Путина

Песков прокомментировал слова Навки о защите Путина
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Татьяна Навка высказалась о работе мужа
Татьяна Навка высказалась о работе мужа Фото:

Песков как пресс-секретарь президента России «недостаточно защищает Путина», считает супруга Пескова Татьяна Навка. Об этом рассказал сам Песков, его слова приводятся в релизе фильма «Она», посвященного олимпийской чемпионке.

«[Татьяна] говорит, что я недостаточно защищаю президента. На полном серьезе [говорит], со всей пролетарской жесткостью», — сказал официальный представитель Кремля. 

Фильм «Она» выходит на Первом канале к 50-летию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Премьера состоится 13 апреля, в день рождения спортсменки и жены Дмитрия Пескова. Навка — чемпионка Олимпийских игр 2006 года (она взяла золото в паре с Романом Костомаровым), двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

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Песков как пресс-секретарь президента России «недостаточно защищает Путина», считает супруга Пескова Татьяна Навка. Об этом рассказал сам Песков, его слова приводятся в релизе фильма «Она», посвященного олимпийской чемпионке. «[Татьяна] говорит, что я недостаточно защищаю президента. На полном серьезе [говорит], со всей пролетарской жесткостью», — сказал официальный представитель Кремля.  Фильм «Она» выходит на Первом канале к 50-летию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Премьера состоится 13 апреля, в день рождения спортсменки и жены Дмитрия Пескова. Навка — чемпионка Олимпийских игр 2006 года (она взяла золото в паре с Романом Костомаровым), двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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