Песков отреагировал на слова жены, что недостаточно защищает Путина

Песков как пресс-секретарь президента России «недостаточно защищает Путина», считает супруга Пескова Татьяна Навка. Об этом рассказал сам Песков, его слова приводятся в релизе фильма «Она», посвященного олимпийской чемпионке.
«[Татьяна] говорит, что я недостаточно защищаю президента. На полном серьезе [говорит], со всей пролетарской жесткостью», — сказал официальный представитель Кремля.
Фильм «Она» выходит на Первом канале к 50-летию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Премьера состоится 13 апреля, в день рождения спортсменки и жены Дмитрия Пескова. Навка — чемпионка Олимпийских игр 2006 года (она взяла золото в паре с Романом Костомаровым), двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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