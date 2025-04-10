Снег с дождем и сильным ветром вернутся в Курган

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В Кургане ночью местами будет снег
В Кургане ночью местами будет снег Фото:

В Кургане с 10 на 11 апреля будет сильный ветер до 20 м/с, дождь и местами снег. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области.

«Не паркуйте автомобили вблизи деревьев. Закрепи легкие съемные конструкции, с лоджий и балконов убери предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Не подходи к оборванным проводам линий электропередач», — предупреждает МЧС.

Предупреждения о сильном ветре и изменении погодных условий в Курганской области не являются новыми. Ранее МЧС уже информировало о возможности порывов ветра до 21 м/с, сопровождаемых мокрым снегом, дождем и гололедицей. Жителям региона рекомендовали принимать меры предосторожности, включая осторожное вождение и избегание опасных мест во время непогоды.

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В Кургане с 10 на 11 апреля будет сильный ветер до 20 м/с, дождь и местами снег. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области. «Не паркуйте автомобили вблизи деревьев. Закрепи легкие съемные конструкции, с лоджий и балконов убери предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Не подходи к оборванным проводам линий электропередач», — предупреждает МЧС. Предупреждения о сильном ветре и изменении погодных условий в Курганской области не являются новыми. Ранее МЧС уже информировало о возможности порывов ветра до 21 м/с, сопровождаемых мокрым снегом, дождем и гололедицей. Жителям региона рекомендовали принимать меры предосторожности, включая осторожное вождение и избегание опасных мест во время непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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