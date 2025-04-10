Снег с дождем и сильным ветром вернутся в Курган

В Кургане с 10 на 11 апреля будет сильный ветер до 20 м/с, дождь и местами снег. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области.
«Не паркуйте автомобили вблизи деревьев. Закрепи легкие съемные конструкции, с лоджий и балконов убери предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Не подходи к оборванным проводам линий электропередач», — предупреждает МЧС.
Предупреждения о сильном ветре и изменении погодных условий в Курганской области не являются новыми. Ранее МЧС уже информировало о возможности порывов ветра до 21 м/с, сопровождаемых мокрым снегом, дождем и гололедицей. Жителям региона рекомендовали принимать меры предосторожности, включая осторожное вождение и избегание опасных мест во время непогоды.
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