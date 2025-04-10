Челябинец отсудил у «Магнита» 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина, сломавший руку в торговом зале «Магнита», отсудил у торговой сети 200 тысяч рублей
Мужчина, сломавший руку в торговом зале «Магнита», отсудил у торговой сети 200 тысяч рублей Фото:

Челябинец через суд добился от АО «Тандер» (Магнит) выплаты компенсации в 200 тысяч рублей за сломанную после падения в торговом зале руку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского суда.

«На основании решений суда с АО „Тандер“ в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, штраф в соответствии с законом „О защите прав потребителей“. В остальной части исковых требований было отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. При посещении «Магнита» мужчина поскользнулся на винограде в торговом зале. В результате падения сломал себе лучевую кость правой руки. В своем иске он просил выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей и наложить на компанию штраф.

«В судебном заседании истец и его представитель настаивали на удовлетворении исковых требований в полном объеме. Представитель ответчика в судебных заседаниях возражал по заявленным требованиям», — отметили в суде.

Иск был удовлетворен частично. Решение вступило в законную силу. В пресс-службе «Магнита» воздержались от комментирования ситуации.

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Челябинец через суд добился от АО «Тандер» (Магнит) выплаты компенсации в 200 тысяч рублей за сломанную после падения в торговом зале руку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского суда. «На основании решений суда с АО „Тандер“ в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, штраф в соответствии с законом „О защите прав потребителей“. В остальной части исковых требований было отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел в апреле 2024 года. При посещении «Магнита» мужчина поскользнулся на винограде в торговом зале. В результате падения сломал себе лучевую кость правой руки. В своем иске он просил выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей и наложить на компанию штраф. «В судебном заседании истец и его представитель настаивали на удовлетворении исковых требований в полном объеме. Представитель ответчика в судебных заседаниях возражал по заявленным требованиям», — отметили в суде. Иск был удовлетворен частично. Решение вступило в законную силу. В пресс-службе «Магнита» воздержались от комментирования ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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