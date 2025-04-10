Челябинец отсудил у «Магнита» 200 тысяч рублей

Челябинец через суд добился от АО «Тандер» (Магнит) выплаты компенсации в 200 тысяч рублей за сломанную после падения в торговом зале руку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского суда.
«На основании решений суда с АО „Тандер“ в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, штраф в соответствии с законом „О защите прав потребителей“. В остальной части исковых требований было отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. При посещении «Магнита» мужчина поскользнулся на винограде в торговом зале. В результате падения сломал себе лучевую кость правой руки. В своем иске он просил выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей и наложить на компанию штраф.
«В судебном заседании истец и его представитель настаивали на удовлетворении исковых требований в полном объеме. Представитель ответчика в судебных заседаниях возражал по заявленным требованиям», — отметили в суде.
Иск был удовлетворен частично. Решение вступило в законную силу. В пресс-службе «Магнита» воздержались от комментирования ситуации.
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